量血壓經常忽高忽低？醫揭居家測量7大盲點　手放太低數值恐失真

「醫生，我剛剛在診間量血壓飆到160，是不是血管嚴重硬化？」不少人走進醫院量血壓，看著螢幕上的數字就心驚膽顫。醫師籲，真正能客觀反映心血管健康的關鍵，不在於診間的單次數字，而是落實「722居家血壓量測」。



台灣花蓮慈濟醫院心臟內科主治醫師陳郁志表示，血壓升高確實是血管老化、動脈硬化或鈣化的警訊，但也常受環境噪音、情緒與壓力干擾。像是很多人一進診間看見白袍就緊張，量出來的數值其實是「白袍症候群」。

陳郁志說，收縮壓落在120-140mmHg之間，就屬於高血壓前期。血壓像是體內血管彈性與阻力的即時儀表板，當血管壁因為膽固醇沉積、糖尿病糖化損傷，或腎功能衰退而提早老化失去彈性，血管阻力變大，血壓就會隨之攀升。

他進一步說明，特別是現代年輕族群若飲食偏重油、高鹽，又缺乏運動，增加血管提早硬化的風險，建議定期量測血壓及早揪出隱形危機。目前，國際高血壓指引高度重視「居家血壓量測」。

其最大優勢正是能在最熟悉、放鬆的環境下，排除診間嘈雜、候診焦慮所誘發的「假性高血壓」（白袍症候群），避免臨床上因單次過高而過度用藥，反而導致病患回家後血壓過低、引發頭暈跌倒的危險。

居家血壓量測「722原則」

如何在家量出血壓真實面貌？陳郁志分享居家血壓量測「722原則」：

7：連續量7天，提供醫師最具參考價值的完整血壓趨勢。

2：每天量兩個時段，早晨起床（排尿後、未進食 / 服藥前）量1次，晚間睡前量1次。

2：每次量兩遍取平均值，坐定休息放鬆後測量第1次，間隔1分鐘後再測第2次，2次數值平均記錄（若有心律不整或心房顫動者建議測3次平均）。

「量到血壓高不用過度驚慌，它是在提醒我們要檢視身體狀態。」陳郁志說，若是初期偏高，可先透過飲食清淡、規律運動、戒菸與體重控制等生活型態調整，血管彈性改善後血壓往往能自然回穩。

但若血管硬化已成定局，或是血壓長期居高不下，就必須依醫囑搭配專門針對血管硬化的降血壓藥物積極控制，避免長久下來引發心肌梗塞、心臟衰竭及腦中風等重大併發症。

陳郁志建議，健康年輕人每年至少測量1次血壓，若有抽菸或三高等心血管高風險族群，則應每3個月至半年定期量測。

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日常量測血壓的7大盲點

居家量血壓看似簡單，但日常細節若沒注意，常常會量出失真數字。陳郁志特別提醒，大家在量測血壓的時候，還要注意7大盲點：

1. 未休息急著量測

2. 手臂未與心臟同高

3. 邊量邊講話或滑手機

4. 只量一次就交差

5. 壓脈帶鬆緊與尺寸不合

6. 憋尿或剛吃飽就量

7. 忽略坐姿支撐



陳郁志說明，若是手肘懸空或者手放太低，只要水平低於心臟1公分，量測到的血壓數值就會升高。另外，值得注意的是，面對高齡化社會，臨床上常遇見「高血壓與低血壓同時存在」的長者。

他解釋，部分高血壓病患因血管彈性老化、糖尿病自律神經病變，或服用多重藥物（如降壓藥、攝護腺（前列腺）用藥或鎮靜劑），坐著量雖然是高血壓，但只要一站起來，收縮壓瞬間跌落20mmHg以上（或舒張壓掉10mmHg），伴隨頭暈、眼前發黑，這就是典型的「姿勢性低血壓」。

陳郁志叮嚀，長輩若起身容易頭暈，切莫強忍硬撐，應立即坐下或就地扶穩，也可透過雙腿交叉用力、緊繃肌肉幫助下肢血液回流心臟，千萬不可隨意自行加吃降壓藥，以免血壓過低引發昏倒、骨折甚至腦部缺血。

若懷疑有姿勢性低血壓，應在就醫時主動告知醫師，由專業團隊在診間或居家評估臥姿與立姿的血壓變化，量身調整用藥處方，才能在穩定控制高血壓的同時，兼顧長者的行動安全。

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