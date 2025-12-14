心臟病成因｜心肌梗塞/主動脈剝離/肺血栓塞大不同　冬天注意溫差

冬天是心血管疾病好發的季節，如何防範憾事發生，心臟科醫師分享救命關鍵！



台灣花蓮慈濟醫院心臟內科主任陳郁志表示，常見猝死的原因為「心因性猝死」，指突發性心跳休止導致死亡；而造成心因性猝死的成因有三，包含：

1. 心肌梗塞

2. 肺血栓塞

3. 主動脈剝離



心肌梗塞 立即撥打999叫救護車

是因為油脂卡在血管裡引起血栓形成，造成心肌缺血；而心臟缺血過久就會受損，甚至壞死，使心臟電流不穩定，無法有良好的收縮；進而使腦部的血流不夠，人就會瞬間倒下。這時若沒有及時電擊急救，就會導致憾事發生。

陳郁志說，應注意心肌梗塞發生的症狀，包含胸口突然悶悶的、指不出某一點緊緊的，持續超過15分鐘；同時出現冒冷汗、頭暈想吐，甚至暈倒；或是下巴、肩膀覺得怪怪的，只要出現這樣的症狀，一定要立即撥打999叫救護車。

肺血栓塞 盡快到醫院進行檢查

除了心臟血管阻塞，肺血栓塞指的是靜脈血栓。冬天時，血液比較濃稠，靜脈中的血液滯留形成血栓，隨著血液流到右心臟進入肺動脈，導致肺動脈塞住，這時心臟就會停頓進而休克。而中風、久臥床、久坐等人都是高風險族群。

陳郁志提醒，如果單一腳突然腫起來，可能是靜脈有血塊，或者動一動突然覺得很喘，表示血塊可能已經跑進肺部的動脈造成阻塞，須盡快到醫院進行抽血或電腦斷層檢查。

主動脈剝離 隨時監測血壓

陳郁志指出，主動脈血管分成內、中、外三層，一但中間夾層出現裂痕，當血壓一高，血液流進裂縫裡，壓力將中層與外層間撐開，就會形成剝離，導致這樣的原因，通常為高血壓控制不良。

他呼籲：「沒有症狀也要固定監測血壓」。中華民國心臟病學會及台灣高血壓學會推廣722量血壓原則，1個月至少連續測量7天、在休息穩定的狀態下每天早晚2次、每次2遍，間隔1分鐘取平均值。

若是血壓值收縮壓≥130mmHg或舒張壓≥80mmHg，就是有高血壓的問題，而高風險的病患，血壓值收縮壓介於130至140mmHg間就要特別注意，可能需要進一步治療。

陳郁志強調，在沒有症狀的時候，保護血管的最好方式就是養成良好的量血壓習慣，若是血壓偏高就要就醫，讓醫師評估是否需使用降血壓藥物來保護血管，避免血管剝離。

高風險族群低溫日常請這樣做

他也提醒，膽固醇高、有抽煙習慣、糖尿病、心肌梗塞病史，心臟放過支架等高風險病人，天冷時若是要運動，建議選在中午天氣較暖和時出門，避免晨起時間運動，若是要出門得注意保暖。

另外，泡溫泉、泡熱水澡，對於有心血管疾病的高風險病人，都要避免溫差大引起血管的刺激，這些請民眾及病友都要特別注意。而高風險族群在低溫時需提高警覺，若有不適得盡速就醫。

