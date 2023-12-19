冬至｜做冬團圓飯食咩好? 嚴選食材6大貼士 教你食得更健康！

所謂「冬大過年」，冬至除了是廿四個節氣之一，更是傳統華人聚首一堂、與一家大細團聚的好日子。各位媽媽們都會為冬至精心炮製不同美味佳餚，務求每位在席的親人都能食得開心。傳統做冬一般都會有雞、海鮮、盤菜、羊腩煲等菜式，再加上以湯圓作飯後甜品，實屬完滿；但稍有不慎將有機會掉入多油、多鹽、熱氣又濕毒的飲食陷阱！



冬至飯稍有不慎將有機會掉入多油、多鹽、熱氣又濕毒的飲食陷阱 (圖片: FreePik)

做冬常見菜式營養逐個數 點食先係最健康？

冬至是全日最寒冷的日子，飲食方面應著重驅寒、補益陽氣、養腎滋潤；冬至聚餐時應顧及孩童、成年人及長者的營養需要去設計餐單，故可從湯品、海鮮、肉類、蔬菜、飲品、甜品中，選擇較為中性、健康的食材和烹調手法。

湯品：五彩珍菌老火湯

冬至天氣寒冷且乾燥，加上長者一般腸胃功能不太好，故應選擇比較暖身、滋潤而又不肥膩的湯水，以免為腸胃增加負擔；同時勾芡食物通常含較高之油脂、鹽分及糖分，容易引發痛風，因此應以一般老火湯取代湯羹。

Ozen 生活館出品的五彩珍菌湯味道豐厚，香氣迫人，一家大細都愛飲 (圖片: FreePik)

Ozen 生活館出品的五彩珍菌湯包，內含多種菇菌類食材，包括猴頭菇、羊肚菌、姬松茸、雞油菌及蟲草花，菇菌類能有益腸胃、幫助消化、化痰理氣、補腎壯陽，而且每款菇菌都帶有不同風味，與豬展一同熬煮２小時後即可飲用；味道豐厚，香氣迫人，一家大細都愛飲！

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冬至飯當天的準備功夫極多，一般都要由早上開始買料準備；若想節省煲湯時間，專注煮出一枱好餸，可以選擇即食燉湯，多款口味可切合不同口味需要。Moonwell出品的三款優惠套裝，定能滿足全家口味！養生食療套裝 當中以姬松茸猴頭菇茶樹菇雞湯、杏汁白肺湯、胡椒豬肚豬展湯最適合冬至飲用。

Moonwell出品的三款優惠套裝，定能滿足全家口味 (圖片: Moonwell)

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「尊貴食療套裝」可從四款由高級食材熬製而成的燉湯，挑選三款口味；當中以「花膠響螺椰子白雞湯」、「椰皇鮑魚豬展湯」最受歡迎，為客人省卻了處理名貴食材的時間，自然可以在菜品上花更多時間去準備，又不怕會遲咗開飯啦！

「尊貴食療套裝」由高級食材熬製而成的燉湯，為客人省卻了處理名貴食材的時間 (圖片: Moonwell)

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海鮮：白灼海蝦／蒜蓉粉絲蒸大蝦

為顧及長者需要，一般不建議準備比較難消化、易哽親的海鮮如鮑魚、魷魚，或性寒、帶濕毒的海鮮如蟹。蝦味鹹性甘，有補腎壯陽的功效，冬至食用最適合不過；惟注意避免走油及調味過重，以減低熱量攝取；簡單白灼或配以蒜蓉粉絲蒸煮，已經鮮味十足。如在席人數較多，亦可選擇多蒸一條石斑加餸，肉質鮮嫩無腥味之餘，蛋白質及營養素的含量亦高，更不用怕小朋友或長者會哽骨！

將鮮蝦簡單白灼或配以蒜蓉粉絲蒸煮，已經鮮味十足 (圖片: FreePik)

肉類：白切雞

雞味甘性溫，具溫中補氣的功效，絕對是冬至的必備餸菜之一！以白灼方法製成的白切雞固然是雞料理中最易做、最健康的菜品，不但能保持雞肉嫩滑口感，亦能食到最原始的鮮味。若略嫌白切雞口味寡淡，亦可配以豉油或鹽焗方法去烹調，惟須注意調味料用量不宜過多；同時亦應避免以油炸方式烹煮，減少過量的油分攝取。

以白灼方法製成的白切雞能保持雞肉嫩滑口感及鮮味 (圖片: FreePik)

部分人會以羊腩煲或盤菜作為主食，雖然兩種食物都能驅寒暖物，但以養生角度而言並非最好選擇。羊肉味甘性溫，同樣有溫中補虛的功效，但一般都會配以南乳炆煮，食用時又會蘸腐乳醬，形成高鈉陷阱，導致水腫；而盆菜不只有高鈉問題，更因為煲內有大量配料曾經油炸處理或含大量油脂，如炸芋頭、炸支竹、五花腩等，盆底蔬菜更會將大量醬料及油分吸收，容易於不知不覺間攝取過多熱量、油分。

一般羊腩煲都會配以南乳炆煮，食用時又會蘸腐乳醬，形成高鈉陷阱 (圖片: FreePik)

蔬菜：瑤柱扒豆苗

所謂「不時不食」，豆苗是冬天當造的蔬菜之一，口感幼嫩且營養豐富；性微寒，可幫助消化、改善口腔發炎及牙齦紅腫等問題。搭配已泡發的瑤柱絲食用，口味更鮮嫩可口，大人細路都鍾意食！

豆苗搭配已泡發的瑤柱絲食用，口味更鮮嫩可口 (圖片: 01教煮)

飲品：無糖茶

用餐時不宜配搭汽水、果汁等含糖飲料，建議選無糖茶以避免吸收大量糖分；如想加強養生功效，更可以茶療幫助改善腸胃健康，有效消滯。Ozen 生活館出品的糯香熟普洱龍珠茶經手工發酵，入口陳香醇厚、綿稠順滑、甘而不苦，大人小朋友都啱飲。

糯香熟普洱龍珠茶

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冬至飯始終比平日的餐點來得豐盛，大魚大肉容易食滯；如不想過節後容易變肥，可於飯後沖一杯尚膳房出品的洛神降脂茶 口味清新，可促進消化機能、消滯健脾。

尚膳房出品的洛神降脂茶口味清新，可促進消化機能 (圖片: 尚膳房)

➤尚膳房 降脂茶 $138。

甜品：黑糖薑母湯圓

湯圓有團圓之意，主要成分為糯米粉。糯米性溫味甘，有助養胃益氣，健脾補氣；但多食容易引起消化不良、積滯等症狀，加上湯圓本身為高卡、高脂食物，故食用時須注意份量；長者及孩童不宜食多於３粒，成年人亦不應食多於６粒。如想進一步減低熱量攝取，可選擇低糖配方的餡料湯圓或無餡湯圓，配以黑糖薑母湯底更可驅寒、暖身。Ozen 生活館出品的黑糖薑母使用薑末熬製而成，薑味適中，不會過份辛辣，適合一家大細飲用。

Ozen 生活館出品的黑糖薑母使用薑末熬製而成，薑味適中，配湯圓飲一流 (圖片: FreePik)

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冬至是一家人相聚的美好時刻，望大家都能與所愛之人健康、幸福地過節，迎接新一年的來臨！

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