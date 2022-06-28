熱浪｜各區體感溫度直迫40℃ 兩大類中暑要知 涼住冷氣都中暑？

熱浪持續襲港，今日（28日）全港多區的氣溫衝破30℃，部份地區的體感氣溫更突破40℃。不過，到底體感溫度是如何測量？中暑原來亦有分兩大類？



本港多區上午氣溫衝破30℃。（天文台網頁）

本港多區體感溫度亦有大約40℃。(「香港地下天文台」網頁)

坪洲錄得42.9℃體感溫度

截至今日上午11時，天文台在全港各區均錄得30℃或以上的高溫，大美督的氣溫更高達34℃。天文台亦指出，本港今日天氣酷熱，下午局部地區有一兩陣驟雨，全港各區平均最高氣溫可達33℃

而在體感溫度方面，香港民間氣象組織「香港地下天文台」在全港多區亦錄得接近40℃的紀錄，當中坪洲及西貢分別錄得42.9℃及42.7℃的體感溫度。

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兩大體感溫度指標

所謂體感溫度（Apparent Temperature）是指將人體所感受到的冷暖程度，轉換成同等之溫度。體感溫度會受到氣溫、風速與相對濕度的綜合影響。

據「香港地下天文台」曾解釋指，體感溫度主要可分為「酷熱指數」(Heat Index)及「風寒指數」（Wind Chill）兩個相對普及的指標。

酷熱指數



在夏天濕度高的日子，由於皮膚上的水份難蒸發，因此身體會感覺較悶熱。隨着氣溫不斷上升，但戶外活動時又無法透過休息、喝水等方式降溫，就有機會出現體溫過高、熱衰竭，甚至中暑的現象。

對此，美國國家氣象局便根據氣溫及相對濕度制定「酷熱指數」，當「酷熱指數」超過40℃時，就有機會出現熱衰竭，當指數超過55℃時，隨時會出現中暑。

風寒指數



人體外本身有一層暖空氣保護，但刮大風時風會吹走這層暖空氣，令身體感覺寒冷。由於美加地區經常在冬季時刮起大風，因此當局利用氣溫及風速制定「風寒指數」，表示在特定的氣溫及風速下人體所感受到的氣溫。

當風寒指數偏低時，市民應避免外出，以免凍傷皮膚或出現體溫過低，造成危險。

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逗留冷氣房亦會中暑？

而在中醫角度而言，據註冊中醫師何捷豪早前受訪指，中醫一般會把中暑分成「陽暑」及「陰暑」兩種，「動而得之者為陽暑，靜而得之者為陰暑」。長時間在高溫下進行戶外活動而中暑，稱為陽暑。而陽暑最簡單的預防措施就是避免在高溫日子進行行山、跑步等戶外體力活動。何醫師亦建議這些日子可稍作午睡，有利元氣恢復，因為暑熱天氣下體力特別容易消耗。

然而，不少人都想趁好天氣到郊外遊玩。這個情況下，何捷豪醫師便提醒要盡量避免直接曝露於陽光下，要用雨傘和帽等防曬裝備，並應盡量減低活動強度，每隔一至兩個小時便在陰涼處小休15分鐘，避免體力透支。「補充水份時，應選擇清水或電解質飲料，避免茶或咖啡等利尿飲品。而老人家及體弱人士避開日照充足的時間，最好選擇在清晨或傍晚才進行戶外體力鍛煉。」

而陰暑則與陽暑相反，主要是因過度避熱貪涼而得。「長時間逗留在冷氣房、過度吃生冷者，最易得陰暑。」要預防陰暑，除了要避免過度生冷的食物外，補充水分亦以室溫水為佳。此外，從高溫的戶外進入充滿冷氣的室內時，應盡快抹乾汗水，並穿上外套，以免著涼，「身體與體表溫差太大的話，不利於散熱。」

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夏天宜多吃瓜菜 忌過量肉類

要在夏天增強體魄，避免病倒，何醫師建議最直接可從飲食著手。夏天飲食原則應以清淡為主、多瓜果蔬菜，尤其是絲瓜、節瓜和冬瓜等瓜類食物，有利於消暑及補充水分。

肉類方面，何醫師直指：「夏天吃太多肉類，不符合中醫的養生原理。」他解釋，夏天暑氣盛而「暑氣必夾濕」，濕氣則傷腸胃，所以夏天容易出現食慾不振、食少腹脹的情況。如果這種情況下，再多吃肉類等難以消化的食物，腸胃負擔只會更重。

當然，想在夏天養生亦不必完全戒吃肉。何醫師指，肉類當中可選豬肉和鴨肉，兩者性涼，適合暑熱季節食用；相反雞肉、羊肉及牛肉，三者性味皆為甘溫，在夏天食用溫熱屬性的肉類容易助熱，不利腸胃。