坐月｜西方人不用坐月？坐月有幾重要？中醫講解坐月注意事項

中國傳統認為「月子做得好，媽咪才不老」，懷胎十月過程艱辛，因此傳統上認為產後需要「坐月」，讓身體得以休養。雖然坐月並非陌生概念，但不少人對坐月的基本做法卻毫無頭緒。此外，香港女士多以事業為重，產後或會因為工作而忽略坐月。怡健堂中醫的葉麗斌醫師將講解坐月的重要性以及基本注意事項，並拆解坐月期間可否進行房事和西方人是否不用坐月兩大疑問，她更會推薦簡單的坐月餐單，助一眾母親在產後適當調理。



中國傳統認為「月子做得好，媽咪才不老」，懷胎十月過程艱辛，因此傳統上認為產後需要「坐月」，讓身體得以休養。（圖片：Shutterstock）

分娩致氣血大虛 坐月可補虛甚至比產前更健康

不論是順產還是剖腹產，分娩過程都會產生傷口，而除了表面看得見的傷口外，分娩還會為女士身體帶來深層影響。「分娩過程造成大量失血，加上孕婦在懷孕期間將自身主要的營養都供給嬰兒，兩者都會耗氣傷血，令女士氣血大虛。」葉醫師解釋。

從中醫角度而言，氣血大虛會導致身體會出現各種不適甚至患病，輕則抵抗力變弱，變得容易生病、頭暈和怕冷，嚴重則會令月經異常、出現產後脫髮，甚至埋下婦科疾病的伏線；氣血虛弱亦會導致奶水不足，影響哺乳。因此葉醫師強調女士不能忽視坐月的重要性。

透過坐月的休養和食療調補，除了能夠為女士補虛、讓身體恢復元氣之外，有些情況更可以改善懷孕前的大小毛病，令健康狀況比產前更好。（圖片：istock）

事實上，透過坐月的休養和食療調補，除了能夠為女士補虛、讓身體恢復元氣之外，有些情況更可以改善懷孕前的大小毛病，令健康狀況比產前更好。「例如有母親在懷孕前有經期不適，而且容易怕凍，而產後這些問題有所減緩。」不過她補充，坐月能否改善產前健康因人而異，成效視乎體質、分娩和坐月過程，並不能一概而論。

坐月期間用水要留神 減少大動作可避免子宮下垂

關於坐月，不少人都毫無頭緒，最直接的疑問就是「坐月應該坐多久」。葉醫師的建議是一至三個月，視乎個人體質以及可行性，重點是有充份時間讓身體休息並恢復。除此之外，其他基本的注意事項可分為日常生活和飲食兩大範疇。

日常生活方面，葉醫師指坐月期間的用水是一大關鍵。「洗手時應使用熟的暖水；洗澡就要用薑皮水。」此外，坐月時固然應盡量臥床休息，亦可按醫院教授的產後運動，量力而為地運動一下；而產後三個月同樣要注意減少彎腰、蹲下、持重物等動作，「抱嬰兒時應盡量坐著，吃飯時亦盡量坐定，這些細節都有助避免子宮下垂。」

醫師指坐月期間洗手時應使用熟的暖水，洗澡則用薑皮水。（圖片：ihealth.wiki）

同樣作為母親的葉醫師亦分享自己的坐月心得，「順產後，住院期間我會用熱毛巾抹身，回家才用薑皮水洗澡；坐月期間，每次小便後都會用暖水沖洗傷口，確保傷口衛生。」葉醫師補充指出，由於她兩胎都是在冬天順產，洗澡的心得未必適用於在炎熱夏天生產的媽媽，在夏天坐月的媽媽可以視乎狀態而用熱水洗澡。

食用薑醋有分時間 身體出現異常情況應暫停

飲食方面，葉醫師強調產後一個月要戒生冷，以炒米茶和湯水代替清水。對於有母親急於產後進補，她表示：「產後兩星期氣血尤其虛弱，脾胃功能尚未恢復，因此飲食平和就可以。等到胃口改善後，便可以開始進補。」

提到進補，不少人自然會想起薑醋，但原來順產和剖腹產會影響產後飲用薑醋的適當時間。「傳統上，順產母親在十二朝便可開始吃薑醋，而剖腹產的母親則應在產後兩個月才開始。」葉醫師指。

傳統上，順產母親在十二朝可開始吃薑醋，而剖腹產的母親則應在產後兩個月才開始。（資料圖片）

「但要注意薑醋性質溫熱，有行氣活血、補血的作用，有機會令惡露量增多。」因此她建議產後女士應由少量開始飲用，例如每餐半至一湯匙。「如果有口乾、口瘡或惡露增多的情況，便應立即暫停服用。出現以上情況的話，順產母親可待滿月後才開始吃。」

坐月期間不宜進行房事 西方人產後同樣注重休息

關於坐月，還有兩大疑問經常出現，分別是「坐月期間可否進行房事」以及「西方人是否不用坐月」。

房事方面，葉醫師的解答是坐月期間不宜進行房事，而她的建議是產後三個月才開始。至於西方人體質是否不用坐月，她指其實每個國家都有不同的方式讓產婦休息，「不同地方的氣候、習俗不一，便會衍生出不同的方法。」例如華人重飲食，坐月期間會進補和戒口；西方雖然沒有坐月的觀念，但產假比較長，同樣可讓產婦休息。

西方雖然沒有坐月的觀念，但產假比較長，同樣可讓產婦休息。（圖片：popsugar）

中醫推薦產後坐月餐單

飲食是坐月成效的一大關鍵。葉醫師指出產婦因照顧初生嬰兒、餵哺母乳，氣血未恢復又欠缺休息，特別在凌晨時間飢腸轆轆。這個時候多吃加入有助驅風散寒、和胃開胃的薑、雞蛋、肉類、蔬菜粒等新鮮食材、配合杞子、紅棗的五更飯，可有助脾胃恢復、補充體力同上奶。

不過葉醫師提醒五更飯不宜加入梅菜、鹹蛋、鹹酸菜等醃製食品，或性質太寒涼的蔬菜，如冬瓜、苦瓜等。

杞子雞肉蟲草花五更飯



材料：白米、薑粒、新鮮雞切件、杞子、紅棗(去核切片)、蟲草花

步驟：將所有材料放入電飯煲，加適量水份，可隨口味加入麻油或花生油，按正常煮飯程序即可。

雞蛋炒薑飯



材料：薑可用5片切粒、雞蛋1-2隻、白飯一大碗

步驟：起油鍋，爆香薑粒，加入雞蛋炒散，加入白飯，隨口味加入其他配料(肉碎、菜心粒)即可。

花膠猴頭茹螺片豬腱湯(2人份)



功效：補虛養血，健脾補腎

材料：花膠 200g、猴頭菇 1-2個、螺片 50g、豬腱 200g、玉竹 30g、淮山 30g、沙參 30g、枸杞 15g、蜜棗 1-2粒、生薑 3片

步驟：螺片、花膠預先一晚浸發，並保留浸的水。豬腱汆水瀝乾備用。

猴頭菇預先浸洗30分鐘，並保留浸的水，所有材料連浸的水合共2公升水放入煲內，水滾後轉中小火煲2.5小時，用適量鹽調味。

(以上內容只供參考，如有疑問，請向中醫師查詢)