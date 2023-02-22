腰椎間盤突出香港常見 自行斷症或致病情惡化 醫教3式自行檢查

腰椎間盤突出是都市常見痛症，但市民對它卻常有誤解。



註冊脊醫伍兆聰分享案例表示，曾有一名女士因做舉重運動，導致腰背劇痛，她在網上自行搜尋病徵，根據資訊誤以為自己患上腰椎間盤突出，於是立即花費萬元照磁力共振，又不斷拉筋、熱敷、按摩等，結果卻令病情惡化。經脊醫診斷後，這女士其實是背部肌肉拉傷，而非腰椎間盤突出，只需做兩次治療即可改善。

「市民很多時都忽略或誤解了腰背痛，若是輕微的痛楚，大部分人會服用止痛藥了事。但若是脊椎劇痛，又會突然覺得是『大件事』，立即想到要照電腦掃描、 磁力共振，錢花多了，卻未必有實際必要。」伍兆聰說，「其實，從脊骨神經學的角度看，疼痛是身體發出的警號，不建議服用止痛藥抑止，以免阻斷身體想傳達的訊息，應該做的是接受適當檢查，找出真正問題根源，再作處理。」

以腰椎間盤突出為例，首要是確定問題屬於腰椎間盤突出，然後確定是腰椎哪些節段出現椎間盤突出，再制訂治療方案。

伍兆聰表示，過去沒有電腦掃描、磁力共振等檢查時，常根據「感覺檢查」確定椎間盤突出的部位。直至今天，「感覺檢查」仍是重要的輔助檢查，包括以下三式：

檢查一：直腿抬高



「腰椎間盤突出常會引發坐骨神經痛。坐骨神經由第四、五腰神經根和第一、二骶神經根組成，當患者平臥，直腿抬高到30度之前，腰骶神經根都處於靜止狀態。再繼續直腿抬高，檢查者一手置於患者膝關節處，保證下肢伸直，另一手握住足跟抬高患肢，便可觀察患者是否『坐骨神經痛陽性』，再進一步找出坐骨神經痛是否由腰椎間盤突出引起。」伍兆聰說。

檢查二：屈髖伸膝



患者仰卧，髖關節及膝關節均屈成直角，再將小腿緩慢上抬。如出現放射性下肢痛即為「坐骨神經痛陽性」，原因是當屈髖伸膝試驗時，坐骨神經受到牽引，腰神經根因受到壓迫或有炎症，不能向下移動並誘發出下肢放射痛。

檢查三：仰卧挺腹



患者仰卧，雙手置於身體兩側，以後腦枕部及兩腳的腳跟為著力點，將腹部向上抬起，如感到腰部及患側下肢放射痛為「陽性」。「如未出現疼痛，可在保持上述體位的同時屏氣或者咳嗽，出現患肢放射痛者也為『坐骨神經痛陽性』。」伍兆聰表示。

他又提醒，如感到腿腳部有麻木、刺痛、腫脹、不能正常使力、步行時出現異常，或腰背痛發作時出現排尿、排便異常等，代表很可能不只是肌肉疼痛，而可能有腰椎間盤突出或其他問題，建議諮詢專業人士。