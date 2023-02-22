心臟病｜猝死有跡可尋 逾半個案曾響警號 兩種除顫器可救人一命

早前氣溫急降，加上渣打馬拉松復辦（2月12日舉行），不少人都關心「猝死」（sudden death）的問題。醫學上「猝死」指各種非預期性的突然死亡，心臟科專科醫生李麗芬表示，本港在1997年曾做過調查，該年有1,208宗猝死呈報個案（猝死為法定須呈報），而男女比例為2.5:1。



李醫生指，當排除部分年長多病人士的個案後，大部分猝死都和心臟問題有關。例如冠心病心肌梗塞，可引致心律不正及即時危險，這是造成大部分猝死的原因。而男性患冠心病比率較女性高，所以猝死也以男性較多。

猝死有跡可尋 留意身體警號

她提醒，臨床所見，其實有一半以上的猝死個案，都曾出現某些相關症狀，並不一定完全無跡可尋，只要及早警覺便有機會防止猝死。

警號1. 因心律不正，令心跳突然急速和紊亂，以及心跳短暫停頓，可能只是停頓幾秒，有機會引起感覺暈眩，甚至失去知覺或近乎失去知覺等症狀，「這是最直接及比較嚴重的警號，應盡快諮詢醫生。」李醫生表示。



警號2. 冠心病引起的心肌梗塞，症狀包括心絞痛，覺得胸口「翳住翳住」，尤其做運動時更明顯。此外就是做運動時感覺「唔夠氣」，尤其和平日相比突然差了，都屬於常見警號。



「有部分個案發生後，家人都表示病人曾出現類似上述的警號，但可能不太為意，或因工作忙而忽略了，打算過一段時間才處理，諸如此類，最終猝死就忽然來到。所以有這些症狀的話要盡快找出原因，有機會發現心律不正，並有機會及早阻止它發展成猝死。」李醫生表示。

除顫器可救人一命

只要及時檢查出心律不正，現時最有效防止猝死的方法是植入除顫器，「植入後等於有一個全天候監察的儀器，隨時有需要的時候可以發出電擊，令心跳回復正常，預防猝死成功率很高，可達90%以上。」

現時有兩類除顫器：傳統植入式除顫器，以及皮下植入式除顫器。李醫生表示，兩者預防猝死的成效相若，主要分別在於：

傳統植入式除顫器



需將一條電極通過血管引入心臟並加以固定，再連接植入皮下的除顫器，電極負責接收心臟電波的訊號，以及在需要時發出電擊回復心跳。

皮下植入式除顫器



電極連同除顫器植入皮下，無需引進心臟，同樣可接收心臟發出的電波訊號，以及在需要時發出電擊，好處是無需把外來物放進心臟，併發症較少，也避免了心臟內的電極將來會老化破損，而需要做手術更換的問題。

「不過，並非每一個病人都適合皮下植入式除顫器，需經過測試證實皮下植入的感應和電擊有效才可採用。通過這測試的病人，可有多一個選擇。」李醫生表示，「除顫器是目前最有效的方法，關鍵是如何找出有需要植入除顫器的人士，只要找到的話，其實是有方法可防止他們猝死的。」

除了有症狀警號人士，李醫生建議以下人士加強警覺，有機會及早發現自己心律不正：

1.定期體檢人士，可把靜止心電圖納入檢查項目。



2.注意家族歷史，若家中有人曾經患冠心病，或在較年輕時突然去世，值得考慮諮詢醫生，及早做一些較詳細的檢查。

