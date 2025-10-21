牙齒健康｜洗牙≠牙縫變大　牙醫破解2大牙周病相關健康迷思

牙齒不僅代表著人的門面，飲食、生活也都與一口好牙息息相關。但部分民眾對牙齒總有錯誤迷思，因此明明有疾病，也害怕後續對健康的影響，卻不敢就醫。

牙醫以牙周病為例，提醒別因 2 個錯誤的迷思而耽誤就診時機，定期看牙洗牙才能維持一輩子的口腔健康。



洗牙對牙齒清潔是相當重要的步驟，但台灣萬芳醫院牙周病科專任主治醫師黃彥文觀察發現，有民眾擔心牙越洗、牙縫越大，但又害怕未及時治療導致牙齒的細菌跑到心臟，對身體造成更深遠的影響。究竟事實是如何？這句話為何是漏洞百出的迷思？正確觀念又是什麼？他將一次解答。

牙周病是民眾常見的牙齒疾病之一，是指牙齒周圍組織受細菌叢感染破壞，通常是口腔清潔不佳引起。黃彥文比喻，如果牙齒是房子，牙周病就是因為平常沒有做好水土保持，也就是維持潔牙與洗牙的習慣，而導致地基受損，甚至可能因未及時處理，後來逐漸位移倒塌（牙縫變大或掉牙）。

擔心牙縫問題而不敢洗牙，反而造成牙周病

因此黃彥文強調，「維持良好的口腔清潔是預防牙周病的最佳方法。」除了每日的刷牙外，定期洗牙可以讓牙醫師清除牙結石的同時，也一併檢查病人有無牙齒疾病。

不過有民眾發現，每洗牙一次牙縫就越來越大，進而疏忽這項牙齒清潔的重要步驟。為何民眾有此誤會？黃彥文解答，事實上洗完牙後覺得牙縫明顯變大且牙齦萎縮，應該是高機率罹患牙周相關疾病，而非洗牙導致，且洗牙也不屬於治療的環節，此時應詢問牙醫是否需要進一步治療牙周病才正確。

未及時治療牙周病，牙周細菌會導致心臟問題？

由於對清潔的誤解，導致民眾忽略洗牙的重要性，而在引起牙周病後，又會跑出另外一個問題，是關於「牙周細菌是否會鑽進血管跑到心臟」，臨床觀察發現，的確是許多長輩與子女擔心的議題。

黃彥文則釐清，牙周病患者的確有較高比例的心血管疾病，但目前科學證據並未證實兩者有直接關聯，因此他認為，民眾不須特別擔心牙周細菌是否會侵入血液導致心臟的問題。另外，即便少數有心臟瓣膜疾病患者，也可藉由抗生素預防治療時細菌感染的風險。

黃彥文強調，坊間流傳牙周病的片段資訊，導致民眾恐懼罹患牙周病與其治療，其實如同心血管疾病一樣，藉著規律生活、減少抽煙與控制血糖，都可達到穩定病情的效果，面對牙齒相關疾病，最好的方針仍是預防勝於治療，只要民眾注重牙齒清潔、定期安排洗牙與回診，才是長久維護口腔健康的捷徑。

