頭髮護理｜梅雨天頭髮特別毛躁？吹頭前做齊兩步即可防扁塌及彈起

經歷兩日颱風過後，接下來一星期都是驟雨及雷暴天氣，出門時必須得帶上雨傘。下雨天除了會弄濕衣物、洗衫怎樣都不乾外，相信不少女生都會因梅雨天而特別煩惱。皆因出門前精心準備的髮型，遇上雨水就會變得扁塌毛躁，很快就會打回原形，不想髮型被潮濕雨天弄得亂糟糟，原來只要吹頭前做兩步就可以解決！



下雨天除了會弄濕衣物、洗衫怎樣都不乾外，相信不少女生都會因梅雨天而特別煩惱。。（Getty Images）

由於頭髮表面存在不少毛鱗片，一旦毛鱗片受損、遇到水氣，或者頭髮比較乾燥時，毛鱗片就會張開，容易造成毛躁，令不少人煩惱。有日本髮型師曾在節目中分享指，不想頭髮變得毛躁，第一步就是要改變吹頭的方法。吹頭的目的其實不在於頭髮本身，而是要吹乾頭皮，只要頭皮乾爽就會令髮根挺直，不易扁塌。

頭髮護理｜吹頭前使用護髮油

護髮油有助減輕髮絲在加熱及摩擦時造成的損傷，所以可以在頭髮半乾之際取適量的髮尾油於手心微微加溫後塗上。由於髮尾油沒有經乳化過程，因此滋潤度較好。髮尾油可立即滋潤缺水的頭髮，補充髮絲所需要養分，並賦予頭髮光澤感，變得柔順易整理，保護髮質及減輕頭髮毛躁問題，即使在下雨天也不用再怕髮絲變得毛躁凌亂，有助回復順滑秀髮！

另外，髮尾油應只塗抹在耳下的頭髮，避免接觸頭皮堵塞毛囊，頭皮亦會變得粘膩。

頭髮毛躁扁塌急救方法｜吹頭前塗上護髮油（pexels@Bennie Lukas Bester）

頭髮護理｜逆向吹頭

要避免頭髮容易變得扁塌，洗髮後吹頭應逆向吹整，將髮尾吹乾後再一層一層逆向吹乾髮根位置，如果風筒配有冷風功能，可先用熱風把頭髮吹至八分乾，再轉用冷風吹整，就不但可以減少毛躁，更可令髮質變得有光澤。

頭髮毛躁扁塌急救方法｜逆向吹乾髮根（pexels@Nataliya Vaitkevich）

頭髮護理｜洗髮必做五步驟

每次洗完髮後，做齊以下5個步驟就能避免頭髮毛躁：

1. 用毛巾吸乾頭髮，或是用風筒先吹乾



2. 再塗抹髮油



3. 將頭髮綁成兩個辮子，記住不要太緊



4. 然後自然風乾



5. 等頭髮不是那麼濕的時候再拆開辮子做造型

