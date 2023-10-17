3孩靚媽陳茵媺美貌身材零走樣、減10磅復出拍劇　凍齡抗老靠吃素

陳茵媺(Aimee)時隔9年再度復出幕前，與老公陳豪破天荒以「夫妻檔」形式出演新劇《羅密歐與祝英台》，表現令人期待；不但挑戰一人分飾性格截然不同的孿生兄妹，當中更要應付大量動作場面。不少網民看到宣傳片段後，大讚42歲身為三孩之母的Aimee狀態超好，身材零走樣之餘，凍齡美貌如昔。原來她為了更上鏡，竟然暗下苦功激減10磅？一起來了解更多她的護膚瘦身4大秘訣吧！

陳茵媺(Aimee)與老公陳豪破天荒以「夫妻檔」形式出演新劇《羅密歐與祝英台》。（圖片：TVB）

為新劇不惜剷青、束胸女扮男裝

陳茵媺於2006年勇奪香港小姐冠軍入行，參選時期已因出眾外貌及火辣身材引起不少話題，更被稱為「湯碗胸」。樂於在社交平台不時分享生活近照的她，與陳豪結婚後「三年抱三」，雖然忙著照顧家庭，但仍保養得宜。Aimee向來給人感覺甜美溫柔，今次為女扮男裝的角色不惜剷青、束胸，形象大變，簡直判若兩人。

Aimee為新劇女扮男裝，不惜剷青、束胸。（圖片：aimeechan_official）

▼陳茵媺Aimee參選香港小姐時期▼

保養秘訣一：多吃素、選用天然食材親自下廚

陳茵媺非常注重飲食，她認為外出用膳調味料太多、煎炸熱氣之餘，而且未必吸收到足夠營養。所以Aimee為了一家五口的健康，寧願選購天然有機食材親自下廚，確保蔬果、蛋白質等比例均衡，烹調時亦可以控制盡量少鹽少糖，對身體更有益。

Aimee曾表示，在中學時看過動物解剖留下陰影，加上從小受母親影響，所以比較喜歡吃素。而且素食高纖維、低油脂，對身體的負擔較小。不過由於懷孕期間胎兒需要吸收更多營養，她會適量吃肉；坐月時也會喝雞湯、紅棗水、花膠等養顔補身。然而待小朋友戒掉母乳後，她就逐漸回復素食為主。

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保養秘訣二：維他命A酸調理肌膚

即使Aimee已「登四」，皮膚仍十分白滑似足少女；她在護膚方面也有一套心得。她不但會堅持使用純天然、無添加的護膚品，減少化學成分對皮膚造成刺激或受損的機會。Aimee更在一次訪問中提到，當出現毛孔粗大、皺紋的情況，她會使用維他命A酸來保養，有助角質代謝及促進細胞更新，以改善皮脂分泌及肌膚彈性，看上去會變得年輕。

維他命A酸被廣泛認可為一種有效的抗衰老成分，能夠減少皺紋，甚至用於治療暗瘡、嚴重油性肌等；不過由於A酸屬於處方藥物，所以必須經過醫生診斷、遵循專業建議使用，避免產生不良反應。



Aimee的肌膚白滑透亮猶如少女，絲毫看不出已邁入四字頭。（圖片：aimeechan_official）

保養秘訣三：勤做運動

在陳茵媺的社交平台上，不難看到她分享日常運動的照片，除了陪子女學習跆拳道，更會挑戰做瑜珈、帶氧運動、游泳及滑板等，有空更會與老公一起做重量訓練。適當出汗可加速新陳代謝，不但有助保持苗條身形，同時令氣色變好、肌膚保持光澤。

而且Aimee為演好新劇角色，提前一年就開始加強體能訓練，并接受了3個月的專業動作指導，期間激減10磅。

保養秘訣四：保持心態樂觀積極

想要凍齡不老，最重要保持樂觀的心態。如果長期處於壓力下，不但影響情緒，容易因小事煩燥或低落；睡眠質素也會下降、失去食慾，自然令肌膚質素變差變暗啞！Aimee性格開朗積極，經常保持笑容，加上一家五口超級溫馨，幸福感滿滿；所以由內靚到外，甚至比17年前選港姐時狀態更好。