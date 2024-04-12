政府工｜12份筍工月薪18K-107K　選舉助理月薪29K任何學位+FG都得

4月又到大家轉工時間，政府各部門今日(12日)再釋出多份政府工，郵政署、選舉事務處、土木工程拓展署、公務員事務局等共10多個部門請人，《開罐》為大家精選了12份筍工，月薪介乎$18,965至$107,515，當中有5份是政府公務員約，即俗稱鐵飯碗，另外有5份無需工作經驗，即剛畢業的同學仔都可以申請，大家快來看看有沒有一份啱心水。



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【建築署-測量主任（工料）】

月薪:$24,380起

截止日期 :26/04/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 取得香港任何一所理工大學／香港專業教育學院頒發的工料測量或建造管理學文憑，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中文和英文科考獲第2級或以上成績，或取得同等成績；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 執行基本及保養工程項目的合約前及合約後的工料測量職務；

(b) 製備有關建築費用和價格指數的資料庫；

(c) 聘用和管理顧問；

(d) 就選定的合約和施工令進行技術審核；

(e) 管理工料測量軟件的應用，並為工料測量處人員提供資訊科技方面的技術支援；以及

(f) 製作、備存和檢視用於工料清單的標準文件、手冊和量度方法資料庫。

薪酬:總薪級表第9點（每月24,380元）至總薪級表第22點（每月47,795元）

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格(G.F. 340[(7/2023修訂版)])可向各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須連同以下文件之副本，包括（一）學歷證書和修業成績單；（二）工作經驗證明；以及（三）《基本法及香港國安法》測試成績通知信（如有），送香港金鐘道六十六號金鐘道政府合署三十六字樓建築署招聘組，信封面須註明「申請測量主任（工料）職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 網上申請。透過網上遞交申請的人士，必須在2024年5月3日或之前把上述所需的證明文件副本以親身或郵寄方式遞交至上述聯絡地址或電郵至 appt@archsd.gov.hk，並在信封面／電郵標題中及各證明文件副本上註明「申請測量主任（工料）職位」及你的網上申請編號。

【土木工程拓展署-技術主任(土力工程)】

月薪 : $24,380起

截止日期 :26/04/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 取得香港任何一所理工大學/理工學院或香港專業教育學院/科技學院/工業學院頒發的土木工程文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中文和英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)提供岩土技術支援，包括視察工地及實地量度；

(b)搜尋、記錄及更新技術數據；

(c)進行岩土工程計算工作；擬備技術圖則；

(d)操作工具(包括專門工具)；以及

(e)協助訓練初級人員。

薪酬:

總薪級表第9點(每月24,380元)至總薪級表第22點(每月47,795元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格G.F. 340 (Rev. 7/2023)可向各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥申請表格(G.F. 340 (Rev. 7/2023))郵遞至九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組。請在信封面上註明「申請技術主任(土力工程)職位」。

(c)也透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)申請人須於2024年5月3日或以前把學歷資格的證書和修業成績表副郵遞或電郵(電郵地址：appt3@cedd.gov.hk)至土木工程拓展署招聘組。於網上遞交申請表的申請人，請於電郵內或郵寄有關文件時在信封面和文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【公務員事務局-二級法定語文主任(法定語文事務部)】

月薪:$32,430起

截止日期 :26/04/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷； 現正修讀大學學士學位的應屆畢業生也可申請；申請人如獲錄用，必須在2023/24學年內取得所需學歷資格才會獲得聘任。

(b) 在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用和英文運用)中取得二級成績，或具備同等成績(已報考暫定於2024年6月1日在香港舉行的綜合招聘考試，也可申請)；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試(學位／專業程度職系)取得及格成績。

(註：申請人必須在法定語文主任筆試中取得及格成績。)

法定語文主任筆試：

合資格的申請人將獲邀參加暫定於2024年5月底在香港舉行的法定語文主任筆試。這項筆試的範圍包括中英文應用寫作和中英翻譯。

職責:

(a) 提供中英文互譯服務；

(b) 在會議及會談中擔任英語、廣東話及／或普通話傳譯；

(c) 出席會議並以中文及／或英文撰寫會議記錄；

(d) 提供各項與語文相關的支援服務，例如草擬和審核中英文文件，並就中英文的應用提供意見；以及

(e) 協助辦公室的管理。

薪酬:

總薪級表第14點(每月港幣32,430元)至總薪級表第27點(每月港幣60,065元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年；通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a) 申請人必須以政府職位申請書G.F. 340 (7/2023修訂版)提出申請。表格可在各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 填妥的申請表格必須於截止申請日期或之前透過下列其中一個方式遞交：

(i) 透過公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統。

(ii) 郵寄到香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座23樓2331室公務員事務局法定語文事務部員工管理室，信封面註明「申請二級法定語文主任職位」。

【公務員學院-一級訓練主任】

月薪: $62,895起

截止日期 :26/04/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港認可大學頒發的學士學位，或同等學歷；

(b) 取得有關學歷後，在以下最少一個工作範疇具備四年全職經驗–

(i) 人力資源管理或行政人員培訓及發展；

(ii) 在高等院校的公共行政、管理、傳意、中國內地／香港／國際事務或相關範疇從事講學／課程管理工作；

(iii) 在高等院校／研究機構／專業團體從事有關公共行政、中國內地／香港／國際事務或相關範疇的研究工作；或

(iv) 擔任與公共行政、機構發展、企業傳訊或相關範疇的管理職位。

(c) 在綜合招聘考試能力傾向測試考獲及格成績；

(d) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得二級成績或具備同等成績，並具備良好的中、英文書寫能力，能操流利廣東話、普通話和英語；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試(學位／專業程度職系)取得及格成績。

職責:

(a) 設計／講授／協助進行關於公共服務價值觀、政府基礎概要、公共服務文化、管理、傳意等相關範疇的培訓課程；

(b) 支援培訓／企業人力資源發展項目及活動；

(c) 協助提供人力資源發展的顧問服務；

(d) 協助進行研究、編製培訓材料和推廣網上學習；以及

(e) 處理培訓行政工作。

薪酬:總薪級表第28點(月薪62,895元)至總薪級表第33點(月薪79,135元)

聘用條款:獲錄取的人士會按公務員合約條款受聘，為期三年。受聘人在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃的供款，會相等於合約期實任職位所得底薪總額的15%。當受聘人完成為期三年的合約後，或會獲當局按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請人須使用指定的申請書[G.F. 340(Rev. 7/2023)]。該申請書可於公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載，亦可於各區民政諮詢中心或勞工處就業中心索取。

(b)申請人須於2024年4月26日或之前遞交填妥的申請書，連同詳列學歷和相關工作經驗的個人履歷。

(c)申請人須連同個人履歷遞交填妥的申請書。請在個人履歷上，詳列相關工作經驗並重點列出你符合上述入職條件(b)(i)至(iv)項中最少一項的工作經驗要求。

(d)申請人必須經下列其中一個方式連同個人履歷遞交申請書–

(i) 郵寄或親身至香港北角渣華道333號北角政府合署4樓413室公務員學院人事部，請於信封面註明「應徵一級訓練主任」；或

(ii) 於2024年4月26日或之前在公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)經網上遞交G.F.340申請書，並以電郵(pr_csc@csc.gov.hk)或郵寄(郵寄申請的遞交日期以郵戳日期為準)送交個人履歷，並註明網上申請編號。

【特首政策組-高級策略經理】

月薪：$107,515

截止日期 :19/04/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有下列由本港大學頒授的學位，或具同等學歷：

(i) 1 個碩士學位和 2 個不同學科的甲等或乙等榮譽學士學位；或

(ii) 2 個不同學科的碩士學位；

(b) 具有良好中英文書寫及會話能力，在DSE或中學會考中英文科考獲第 2 等級的成績，或具同等學歷；

(c) 在取得學位後具備最少 5 年從事學術、區域、經濟或商業研究、公共政策或公共事務的全職工作經驗，其中包括不少於 1 年從事與高層持份者(例如政府高層官員、重要政黨或區域／國際組織)的聯繫、協商和管理工作經驗；

(d) 處理大型複雜的計劃或研究項目時能與團隊成員有效合作，亦能獨立工作；

(e) 能同時有效處理多項職務，並在嚴格的時限內持續維持高質量的工作表現；以及

(f) 具有良好人際技巧及演講能力。

職責:

(a) 協助高層管理人員預測和發掘未來戰略機遇，以制訂政策建議，並緩解所涉及的風險；

(b) 連繫各持份者(包括但不限於本地及海外智庫、學術界，以及其他社區領袖和界別翹楚)以建立策略性協作關係；

(c) 處理內部和外間研究項目；

(d) 籌劃和監察官式訪問和公幹的行程，以及會面、工作坊、研討會和會議的細節安排，並在有需要時作出跟進；以及

(e) 執行上司按適當情況指派的其他職務。

聘用條款:獲取錄者將按非公務員條款聘任，合約期為24個月。受聘人或需超時及不定時輪班工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄 X

申請人必須於截止申請日期或之前遞交網上申請表格[網上通用表格第340號]、申請書及完整的個人履歷。

(a)網上申請表格

申請人必須透過公務員事務局網站 (https://www.csb.gov.hk) 的網上申請系統提交通用表格第340號 (7/2023修訂版)。

(b) 申請書

申請人必須以電郵遞交一份以中文(不少於1000字)或英文(不少於700字)撰寫的申請書列出申請職位的原因，並且重點闡述自己具備與申請職位相關的才能及經驗，尤其是入職條件要求的有關全職工作經驗，以便我們篩選合資格的申請人進行甄選。申請人須將申請書電郵至personnel@cepu.gov.hk，並在電郵標題列明申請的職位名稱及網上申請編號。

(c) 完整的個人履歷

申請人亦必須以電郵遞交以中文或英文撰寫的完整個人履歷。申請人須將其個人履歷電郵至personnel@cepu.gov.hk，並在電郵標題列明申請的職位名稱及網上申請編號。

【政務司司長辦公室-合約傭工(政務司司長官邸) 】

月薪: $18,965起

截止日期 :25/04/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 具備在大戶家庭或大型機構打理家務、預備宴會和在酒會中招待賓客的經驗；

(b) 能操流利粵語、簡單英語和簡單普通話，並能閱讀和書寫簡單中文及簡單英文；以及

(c) 有禮貌及積極主動的工作態度。

(註︰申請人須通過技能測驗)

職責:

(a) 執行各樣家務，包括：清潔、打掃地方及洗燙等工作;

(b) 在舉行宴會等活動時，負責相關的餐飲款待及準備工作;及

(c) 執行由總管事、管事長及上級所指派的工作。

聘用條款:

受聘人會按非公務員合約條款聘任，為期兩年。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向各區民政諮詢中心或勞工就業中心索取，也可在公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)下載。申請書連同相關文件副本須以下列其中一種方式遞交：

(b) 郵寄到香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室行政署內務組人事部；信封面請註明「申請合約傭工(政務司司長官邸)職位」。

(c) 投入行政署設於香港添馬添美道2號政府總部東翼二樓職員入口處的申請書投遞箱；信封面請註明「申請合約傭工(政務司司長官邸)職位」。投遞箱的擺放時間為星期一至五(公眾假期除外)上午8時至晚上7時，截止申請當日只擺放至下午5時為止；或

(d) 使用公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統。申請人如在網上遞交申請，必須在不遲於截止申請日期後一個星期，把所需證明文件副本送達聯絡地址，信封面和文件副本上須註明網上申請編號。

【教育局 -人力資源主任】

月薪： $54,759

截止日期 :26/04/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 在取得學士學位後，具備不少於6年工作經驗，當中包括不少於4年的行政工作經驗，具備人力資源管理、聘用及招聘相關工作並於政府工作經驗者優先；

(d) 熟悉電腦操作包括文書處理、試算表及簡報軟件；

(e) 具備良好的書寫能力、溝通及人際技巧；以及

(f) 積極進取、能在壓力下工作並於有限時間內處理多項事務。

職責:

(a) 統籌招聘工作及為有關工作提供行政及其他支援；

(b) 接收及處理聘用相關的查詢及投訴，並草擬有關回應；

(c) 協助執行有關人力資源管理的職能；

(d) 編製及分析與人力資源管理有關的各種統計數據；以及

(e) 執行由上司指派有關人力資源管理的其他工作。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2年。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須於截止申請日期或之前送達灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16樓1636室教育局行政分部聘用及人事組。

【投資推廣署-助理經理（市場推廣及公共事務)】

月薪: $22,895

截止日期 : 25/04/2024 17:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 具備最少三年在市場推廣、公共事務、工商管理或相關領域獲得的全職工作經驗；

(b) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷，以主修市場推廣、公共關係、翻譯、廣告或相關學科為佳；

(c) 熟悉網站更新及不同社交媒體的帖文操作；

(d) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績或具備同等成績；

(e) 精通中英文翻譯；通曉其他語言者更佳；以及

(f) 精通中英文文書處理及以下應用程式：Microsoft Word、Excel及PowerPoint。

職責:

(a) 協助推行數碼推廣的相關工作，包括更新網站及撰寫不同社交媒體的帖文；

(b) 協助進行市場研究，為推行各項市場推廣措施提供支援；

(c) 為製作有關市場推廣及公共事務的資料及影片提供支援，包括與外界機構協調及處理相關物流工作；

(d) 支援市場推廣及公共事務組的行政和採購事宜；以及

(e) 執行其他受指派的職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，一般為期24個月。續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄 X

(a) 詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信；以及

(b) 把完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(c) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

【郵政署-系統分析程序編製員】

月薪 : $37,660 (年薪約520,000元)，另加約滿酬金

截止日期 : 02/05/2024 18:00:00

+ 4

入職條件:

(1) 持有本地大學頒授的資訊科技或電腦學學士學位，或具備同等學歷；

(2) 取得上述學歷資格後，累積不少於兩年資訊科技行業的全職工作經驗，而最近兩年內曾有一年從事Java程式編寫工作；

(3) 在Java程式編製及網頁程式編製範疇均具備豐富的工作經驗，並精通相關工具；

(4) 具備iOS／Android流動應用程式編製、適應性網頁設計、Oracle及HTML5的知識更佳；

(5) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前應為「課程乙」）取得第2等級（2007年以前應為「E級」）或以上成績，或具備同等學歷；

(6) 履歷表須按時序列出過往的工作經驗及具備的相關技能；

(7) 具備良好的中、英文會話和書寫能力，以及良好的人際溝通技巧；以及

(8) 勤奮進取，具備良好的分析和解難能力。

職責:

(1) 負責有關研發網上應用系統的程式編製工作；

(2) 處理／協助處理有關系統研發及維修保養工作，包括系統分析和設計、系統測試、用戶驗收測試、數據轉換、用戶培訓及電腦系統生產支援等；

(3) 處理／協助處理有關資訊科技硬件、軟件和技術的評估工作；

(4) 處理／協助處理有關購置、安裝和維修保養電腦硬件及軟件項目的採購工作；

(5) 處理／協助處理有關研發及維修保養項目的品質控制工作；

(6) 為終端用戶提供資訊科技培訓；以及

(7) 擬備、審核和更新程序和報告等文件記錄。

聘用條款:

(1) 合約為期兩年；

(2) 月薪$37,660；

(3) 按表現發放的獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月的薪金；

(4) 年假14日；以及

(5) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)把填妥的申請表格[G.F. 340（7/2023修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓七樓人事及聘任組或投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱。投遞箱開放時間為星期一至六上午8時30分至下午6時（星期日及公眾假期除外）。

【香港電台-高級經理(外勤廣播製作)】

月薪: $79,930

截止日期 :23/04/2024 18:00:00

+ 6

入職條件:

(a) (i) 持有香港的大學所頒發的學位，或具備同等學歷；並具有8年全職負責電視外勤廣播直播製作的技術及運作統籌，當中須包括4年督導級的實務經驗，以在媒體／公營機構工作為佳；或

(ii) 持有香港的大專院校頒授的認可副學士學位或認可高級文憑，或具備同等學歷；並具有10年全職負責電視外勤廣播直播製作的技術及運作統籌，當中須包括4年督導級的實務經驗，以在媒體／公營機構工作為佳；或

(iii) 持有香港的大專院校頒授的認可文憑，或具備同等學歷；並具有12年全職負責電視外勤廣播直播製作的技術及運作統籌，當中須包括4年督導級的實務經驗，以在媒體／公營機構工作為佳；或

(iv) DSE五科(可包括中英文科)考獲第3級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，及在中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績(可包括中英文科)，或具備同等學歷；並具有13年全職負責電視外勤廣播直播製作的技術及運作統籌，以在媒體／公營機構工作為佳；或

(v) DSE五科考獲第2級或同等或以上成績，須包括中國語文科及英國語文科，或具備同等學歷；或在中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，須包括中英文科，或具備同等學歷；並具有14年全職負責電視外勤廣播直播製作的技術及運作統籌，當中須包括4年督導級的實務經驗，以在媒體／公營機構工作為佳；及

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2等級或以上成績，或具備同等成績 。

申請人如 —

(i) 曾為有不少於20個代表團參與的國際性／地區性／全國性綜合運動會的主辦單位，提供技術及運作安排的電視製作經驗；

(ii) 曾在奧林匹克廣播服務公司或國際廣播中心或同等機構工作，並負責一項至少有 20 個代表團參與的國際性／地區性／全國性綜合運動會的經驗；

(iii) 熟悉各類運動會在技術和運作方面的專業製作要求；

(iv) 熟悉電視外勤廣播製作及訊號傳輸；

(v) 熟悉籌劃虛擬／虛擬及實體混合模式活動及直播串流(網路直播)；

(vi) 熟悉專業音響／舞台燈光設備／新科技(例如4K製作、人工智能、5G傳送、延展實景等)；

(vii) 熟悉微軟Word、Excel、Picture Manager及AutoCAD；

(viii) 具備良好行政、資源管理、溝通、組織及解難能力；

(ix) 與本地及內地的電視廣播公司／國際製作專業人員有良好的關係網；

(x) 能在壓力下獨立工作；

(xi) 能以普通話溝通

則更為理想。

職責:

(i) 監督外勤廣播製作團隊日常的技術及運作，並制定應變計劃；

(ii) 為大型項目擬定詳細的技術及運作要求；

(iii) 協調內部及外間相關單位，以符合製作需求；

(iv) 擬備外判服務的技術及運作要求；

(v) 監督承辦商的工作質素；以及

(vi) 分配工作、督導組員及管理資源。

聘用條款:

受聘人將按為期一年之非公務員合約條款聘任。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格(G.F. 340 (7/2023 修訂版))可向各區民政諮詢中心或勞工處就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)或香港電台網頁(http://app3.rthk.hk/recruit/index.php)下載。

(b)親身或以郵寄方式遞交的申請書須於辦公時間內(星期一至五上午八時四十五分至下午六時，午膳時間下午一時至二時休息)送達九龍廣播道1號A香港電台電視大廈3樓製作事務部製作事務經理，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

【選舉事務處-選舉助理】

月薪：＄29,220

截止日期 :25/04/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學學位，或具同等學歷；

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級（註1）或以上成績，或具同等學歷；

(c) 具備良好的中英文講寫能力；

(d) 具備良好的電腦軟件應用知識；以及

(e) 具良好的溝通及人際關係技巧。

職責:

(a) 協助籌備和進行有關選舉及選民登記的工作；

(b) 提供行政支援；

(c) 在有需要時進行戶外工作；及

(d) 執行其他被委派的職務。

聘用條款:

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期約3至6個月。續約與否須視乎屆時部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓8樓選舉事務處人事部 ，信封面須註明申請「選舉助理」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。

(e)在網上遞交申請的人士，須在2024年5月2日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

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