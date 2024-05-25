女優宮下玲奈被網民嘲頸太長　原來自細被恥笑到大：都被叫長頸鹿

「AV女神」宮下玲奈近年來憑藉著與粉絲們在社群上的密切互動以及超高的顏值，人氣逐漸水漲船高，因此也被人譽為是D槽界的「顏值天花板」。而近期宮下玲奈在限動中分享了一則側臉拿著氣球的限動，不料卻引來網友私訊回覆覺得脖子看起來好長，讓她忍不住在限動中將對話貼出，生氣又無奈地說道：「自己從小被叫長頸鹿。」



相信部分台灣的朋友應該對宮下玲奈不陌生，去年因TRE赴台的她，因為天生具有令人難以抵擋的可愛氣質與超高顏值，擄獲了不少粉絲們的心，還常常在社群分享台灣的美食，對於台灣十分熱愛。

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而最近宮下玲奈因想去迪士尼，PO出一部之前在迪士尼遊玩的影片，詢問大家是喜歡海洋還是陸地的遊樂園。不知道是否因為宮下玲奈的身材偏瘦小，所以影片中看起來脖子長度異於常人，使得有名網友就私訊回覆說道：仔細一看的話，脖子看起來又細又長。引得宮下玲奈將對話PO出，感到無奈又自嘲地說道：「我遇到麻煩了，每個人都想說什麼就說什麼。我上小學時，因為身高比較高，所以都被叫長頸鹿。」

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