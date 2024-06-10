西客日本酒店浴室大便臭足兩日 導遊付天價特殊清潔費：好大教訓

即使人有三急，相信大多數人都不會隨便找地方解決。不過，日前就有台灣旅行團老闆兼導遊在Facebook群組發文分享遇到的「特殊情況」，帶團員回酒店吃飯後，酒店竟遞來一份大額特殊清潔費賬單。



余小華於匿名2公社發佈的圖片

一間台灣旅行社老闆在Facebook群組《匿名2公社》發文分享，他帶團到黑部立山五日遊所遇到的奇事。 旅行社老闆表示，在帶團的第三天晚上，老闆帶團員回輕井澤1130酒店吃晚飯後。在到櫃檯結賬時，竟另外收到一份70400日圓（約3500港元）特殊清潔費賬單。帖文中也附上一張標示70400日圓的單據。

老闆詢問後才得知，原來是酒店發現在上一團黑部立山五日遊第三天（5月26號）時有團員在浴室亂大便，臭味遲遲不散，而房間要清理整整兩天，才能再次出租。房間兩天都不能賣出，故希望向該團員求償清潔費及耽誤房間兩天的費用。

酒店跟旅行社老闆回應說很快就收到款項，並跟老闆稱讚團員。老闆表示其實費用是由他支付，並沒有通知團員。老闆解釋，因為他是在行程結束後才接到通知，表示自己同時兼任旅行時老闆及日本導遊，而且是自己帶的團，實在是沒有理由向顧客追討款項，所以最後只能自己買單，並直言下次一定避免團員犯同樣錯誤。

台灣網民直言「是吃了什麽才這麽誇張」，不理解是多臭才需要清潔兩天，也有網民質疑日本酒店為甚麼在浴室大便需要特殊清潔費，亦有網友指出「日本有很多飯店厠所跟浴室是分開的」、「日本大多是乾濕分離」，試圖理清事件背後原因。另外，亦有網民猜測「這可能是在浴缸内上大號」，以及有人分享相關經歷「我還真的看過有人屎卡住排水孔排不掉」。

根據輕井澤1130酒店網站資料，發現該酒店提供的不少房間都設有露天風呂，而厠所也與離風呂有一定距離。而酒店内提供一般房型，除了標準雙人房外，房間裏的厠所都是與浴室分開，網民的猜測也不是沒有道理。

資料來源：余小華Facebook貼文