酷熱天氣警告生效｜營養師提醒「4種水不能喝」這些水超多菌

香港天氣酷熱，單單出外一會已經汗流浹背，必須有支水傍身，以便隨時補充水分。不過台灣營養師品瑄在其社交平台發文指，就算補水都要補得安全，而且以下4種水更應該要避免！



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1. 曝曬過的瓶裝水

品瑄表示，常見的膠水樽(PET)經長時間的高溫照射，有可能會釋出有害物質，即使放在車內沒有直射，但經曝曬後的車內溫度極高（夏季甚至可能超過70度），一樣會釋出有害物質或變形，不建議飲用。

2. 對嘴喝過的水擺放過久

營養師指人類的口腔中有許多細菌，在接觸到水後，細菌就會在水裡面繁殖，放耐了細菌數會超可怕！所以品瑄建議，對嘴喝過的水要盡快飲！

3.放了很多天的開水

不少人以為水在煮沸殺菌後就可以一直放，但品瑄指，若裝水的容器不乾淨，或是未將容器密封而是開口擺放，水放耐了微生物也可能會越來越多。

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4. 未經處理的山泉水

有些人會覺得山泉水天然乾淨就直接飲用，實際上未經處理的山泉水極易受到污染，直接喝可能喝到細菌、寄生蟲！

此外，劇烈運動後不少人都會狂灌水，但品瑄温提大家，人體在劇烈運動後會流失各種電解質，如果運動後立刻喝大量的水，而又未有補充足夠的電解質，有機會會引發疲勞、抽筋、心律不整等徵狀的低血鉀症，她建議大家適量喝水，或在水中加入鹽來補充電解質。

資料來源：營養師品瑄