大S逝世｜22位讓人懷念的早逝明星　小鬼、三浦春馬令粉絲心痛

台灣藝人大S因流感併發肺炎離世，終年48歲，事件令網民心痛不已，亦想起了不少有才華的藝人，或因意外，或其他原因離開世界，為大家留下無數思念。



雖然理性告訴我們逝者已矣，但每年總有幾天，會想起那些離開了我們的偶像。大S、小鬼、鐘鉉、高以翔、三浦春馬、李玟、文彬等，伴著我們渡過不同時光的明星，已經化成了天上的星星。你們過得好嗎？

👇👇👇22位令人懷念的英年早逝明星👇👇👇

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1.黄鴻升 36歲

2020年9月16日被發現於台北住家猝逝，遺體呈屍僵，震黨娛樂圈，好友粉絲紛紛悼念，初步估計是準備要洗澡時出事，不排除是心肌梗塞猝死。

2.高以翔 35歲

2019年11月在浙江拍攝內地綜藝節目《追我吧》時，高以翔突然暈倒，經搶救後證實不治，網民批評節目未有及時施救，《追我吧》永久停播。

3.劉真 44歲

著名舞蹈老師，有「國標舞女王」之稱，亦有主持節目、拍電視劇等。2020年2月因心臟問題接受手術，情况一直未有好轉，一個月後病逝。

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4.許瑋倫 28歲

出道作即入圍金鐘獎，惜2007年1月深夜，因趕往拍攝而車禍重傷不治，圈中好友楊丞琳、林依晨等，至今仍堅持每年為她送上生日祝福。

5.三浦春馬 30歲

2020年7月，被發現於住所失去意識，送院後不治，並沒有留下任何遺書。死訊震驚娛樂圈，經紀公司Amuse建立三浦春馬基金會，以繼承其遺志。

三浦春馬2020年7月，被發現於住所失去意識，送院後不治，令人惋惜。（資料圖片)

6.蘆名星 36歲

2020年9月被證實死於家中，警方暫以自殺案處理，有傳媒發現一個疑似是她本人的ig賬號，懷念三浦春馬寫着：「你在那邊怎樣？我在這邊很想見你。」

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7.鐘鉉 27歲

韓國知名男團SHINce成員，疑受抑鬱症困援，於2017年12月自殺身亡，震驚中日韓港台娛樂圈，令不少粉絲崩潰心碎。

8.吳仁惠 36歲

2020年9月在家中疑似自殺，搶救後一度恢復脈搏和呼吸，但最終仍救治無效，由於前一日仍有透過IC與粉絲互動，其突然離世令粉絲感到相當錯愕。

9.雪莉 25歲

以f（x）成員身份出道，2015年離隊，生前曾在網絡直播中情緒失常，2019年10月於家中疑因抑鬱症自殺離世。

10.具荷拉 28歲

韓國女子組合KARA成員，2019年11月輕生，生前受到男友暴力對待，其離世引發韓國網民，要求加重網路惡評和性犯罪處罰，超過20萬人參與請願。

11. Chadwick Boseman 43歲

飾演「黑豹」帝查拉，2016年就被查出患癌症三期，仍帶病上陣拍攝黑豹，在2020年8月不敵病魔逝世，其患癌消息才首次曝光，令全球粉絲無比惋惜。

12.Paul Walker 40歲

《狂野時速》系列最為人知，2013年因車禍不幸喪生，《狂野時速7》最後，伴著歌曲《See You Again》，主角二人在夕陽下分道揚鑣的畫面，極度催淚。

13.HIDE 33歲

日本搖滾奠基人之一，樂團XJapan結他手，影響日本樂增至今。1998年在家中意外被毛巾继頸致死，出殯日愈5萬人送別，為日本史上最多，2000年開設專屬紀念博物館，土地由時任日本首相小泉純一郎捐出。

14.陳百強 35歲

粵語流行音樂的代表人物，1992年5月，懷疑因酒前服藥而中毒，在寓所內倒臥昏迷，1993年10月情況轉趨危殆最後離世，獲得追頒無休止符紀念獎，以紀念為香港樂壇的付出。

15.黃家駒 31歲

華語搖滾樂代表人物之一，Beyond 核心，歌曲傳頌頒至今歷久不衰。1993年6月在日本參加綜藝時不幸跌下2.7米高台逝世，一句「香港沒有樂壇，只有娛樂圈」引起無數反思。

16.張國榮 46歲

當之無愧的巨星，在全亞洲均擁有廣泛影響力，2003年4月1日，從香港文華東方酒店24樓墜下，搶救無效死亡。至今每年生日及忌日，仍有大量粉絲舉辦紀念活動。

17.李小龍 32歲

他的名字是中國武術象徵之一，1973年7月猝女演員丁佩家中，死因至今仍充滿爭議，兒子李國豪於美國拍攝時意外中槍，終年28歲，為影迷留下無盡謎團。

18.梅艷芳 40歲

被喻為「亞洲麥當娜」及「香港女兒」，是八九十年代最當時得令的香港女歌手。2003年12月30日，因子宮頸癌併發肺衰竭病逝，享年40歲。

19. 李玟 48歲

在1990及2000年代享譽亞洲樂壇，2023年7月5日晚，李玟姐姐發出聲明表示，李玟於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經搶救及治療最終於7月5日返魂乏術，與世長辭，消息一出讓粉絲都非常震驚與悲痛，其正能量的笑容永久存留樂迷心中。

20. 文彬 25歲

韓國男歌手。2016年以ASTRO成員身分出道，2020年與團員尹產賀組成MOONBIN & SANHA。2023年4月19日，文彬被經紀人發現於首爾江南區家中倒臥身亡，享年 25歲。有粉絲指文彬向來給人正面開朗的印象，不相信疑自殺說法，猜測可能因健康出現問題而造成過勞。

21. 中山美穗 54歲

日劇《情書》紅極一時的女星中山美穗於2024年12月6日倒斃東京澀谷家中浴缸。經理人公司發聲明表示，中山美穗被發現時已沒呼吸心跳，醫生到場後判斷已死亡，及後證實為入浴時發生的不幸意外。中山美穗原計畫明年舉行出道40周年紀念巡迴演唱會，最終成未完成的遺願。

22. 大S 48歲

2025年2月3日，大S徐熙媛的妹妹小S徐熙娣發文證實，在新年期間全家到日本旅遊，大S卻因得了流感併發肺炎，「不幸地離開了我們」，令全網震驚。