鄉民熱議10大無用冷知識　人類腳底板原來同前臂一樣長？　

你知道為甚麼出奇蛋要改成現在奇怪的包裝嗎？你知道為甚麼飛機上的機師與副機師不能吃同一份餐點嗎？隨着網路資訊越來越發達，我們獲取資訊的成本變的相當低廉，幾乎只要動動手指就可以得到一切想要知道的資訊，那些生活中或許沒那麼重要，但卻相當有趣的大大小小冷知識也變的越來越廣為人知！

想知道近期受到網友熱烈討論的無用冷知識有哪些嗎？今天的DailyView特別運用《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，一起來看看那些雖然知道後對你人生也不會有甚麼幫助，但是說出來會讓人驚呼一聲，認為你很厲害的冷知識有哪些吧！

即睇鄉民熱議10大無用冷知識▼

+ 6 + 5 + 4

知道這些到底可以幹嘛啦！

冷知識正是因為沒有太大的用處才會被叫冷知識，雖然多半對你的人生沒有幫助，不過由於很多知識實在是太有趣了，成為網路上不少網友願意分享的一種資訊類型，像是知名Youtuber《啾啾鞋》就以一系列冷知識為主題拍片，吸引大批網友的觀看與訂閱。

更不用說這些有趣的小知識相當適合拿來當作朋友之間的聊天話題，撩妹也相當的好用，畢竟講給女生聽往往都能換來崇拜的眼光，這樣你還敢說它完全沒有用途嗎？趕快分享給你身邊的朋友增廣見聞吧！

10大網友熱議的冷知識。（DailyView網路溫度計）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2016年11月12日至2017年11月11日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『冷知識』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

延伸閱讀：

為什麼中國要禁「小熊維尼」？看懂維尼慘遭封殺的原因

影／痘痘、粉刺老是清不乾淨？因為​每個人臉上都有蟎蟲

我忍你很久了！十大最煩人臉書貼文 再po等著被討厭！

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】