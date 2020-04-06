被裁員CV點寫？專家教菜鳥5招拆彈：要帶呢樣嘢見工│BetterU#20

香港洲際酒店即將關閉，接近500名員工要被遣散。不少公司疫情下捱不住，需大幅裁員或減薪，各位人生可能遭逢第一次被炒的小薯，要再搵工的話，CV上又應該點寫？見工面試時又應該怎樣講？

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！

《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

最近全球市道差，連滙豐銀行都不派息了！不少中小企都凍薪、減薪，甚至裁員、倒閉，摩卡少女身邊最近超級多朋友都被炒，十分苦惱不知道CV上應該怎寫！下一次見工又應該點答？

「你上一份工點解被炒？」（《德魯納酒店》劇照）

專家啊！請拯救被裁員的孩子吧！摩卡少女特意請教CV Pro創辦人Kath Cheung，教大家被炒魷魚之後寫CV、見工有咩注意位！

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