留家抗疫崩潰大發現！網民哭訴15個家人超嘔心習慣　唔沖廁算小事

新冠肺炎疫情持續了大半年，疫情仍然嚴峻，政府早前（3日）宣布，延續現行已實施的社交距離措施，為期七天，直至8月11日，大家都少出街，乖乖留家抗疫。但日久不但見人心，有網民大呻留家多日，更見盡平時不察覺的家人嘔心騎呢習慣！

《加油吧威基基》劇照

新冠肺炎疫情持續了大半年，不少打工仔都因應疫情關係而在家工作，大家在家的時間也比平時多了很多。日久不僅見人心，有網民在連登討論區中分享，多日在家抗疫的日子裡，更見盡不少家人的嘔心生活習慣。帖文一出馬上變成苦主控訴大會，網民紛紛列舉家人的「罪狀」。有因經歷制水而為省水去到盡的長輩、有「無手尾」的髒哥哥、又有堅持不出街不洗頭的妹妹⋯⋯有哪些行為最讓你接受不了呢？

《加油吧威基基》劇照

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在街上不小時咳了一聲，即刻勁心虛；行過店舖留意有冇口罩，多過有冇優惠；見到搓手液就會忍唔住想唧；平時喉嚨痛當食生菜，現在有點風吹草動就立即食藥，驚到HIHI。這些事情你遇過嗎？如果你也有這20個生活習慣的小改變，證明你的抗疫意識已經入血了。

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