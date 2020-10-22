90年代是日本偶像劇的輝煌時期，當年最流行的純愛故事，加上第一代高顏值日劇男女神，讓大部分7、80後的青春留下美好回憶。雖然近年韓劇、內地劇興起，但這些日劇仍然是無法取代的經典。有日本網民選出「10大經典日本偶像劇排行榜」，其中包括木村拓哉的多套神作，你又看過幾多部？如果你看過大部份，代表你已經老了！

90年代日劇可說是大部份7、80後的「愛情啟蒙老師」，多部經典作品曾風靡一時、紅遍亞洲，讓年輕男女為之瘋狂。除了劇集本身，當年的演員和歌曲亦是很多人的集體回憶和初戀，只要看到劇名，經典場景和對白立即浮現在眼前。最近，日本網站「Goo Ranking」讓網民選出10套經典日本偶像劇，其中包括《悠長假期》、《東京愛情故事》等不能錯過的神劇，當中還包括男神木村拓哉、福山雅治、竹野內豐等人的出道成名作。網民都紛紛留言指，「這些都是新世代的年輕人不能錯過的好劇！」

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同場加映：日本8、90年代最美初戀10位仙氣女星全盛期VS近況照

8、90年代的日本可說是日劇和偶像歌手的全盛時期，雖然那段美好時光已成為回憶，但經典還是令人回味無窮。《Opener開罐》帶大家回顧10位曾經紅遍亞洲、在多位日本粉絲心目中的初戀女神，當年十幾歲的少女們，現在已踏入中年，部分更成為人妻，你能認出她們嗎？

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觀看答案及全文：多圖｜日本8、90年代最美初戀女神 10位仙氣女星全盛期VS近況照