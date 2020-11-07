台網紅大推1周去水腫飲食法　識飲水原來有助消腫！｜BetterU#61

水腫的成因有許多，除了缺乏運動、睡眠不足和壓力等，不少生活或飲食上的壞習慣其實同樣是元兇之一！例如在放長假期前後持續聚餐，又或是太晚吃重口味東西，都有機會令水腫的情況更為明顯！究竟面對這種情況，除了按摩和做運動，還有甚麼可做能令自己快速消腫？台灣健身網紅YouTuber兼作家劉雨涵（May）近日便在個人頻道分享快速消腫的方法，習慣假期吃大餐的你必學！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我齋啡妹妹會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

May不時在其YouTube分享各種健身及健康生活的資訊。（Instagram@may8572fit）

在YouTube擁有超過26萬訂閱的May，除了會在頻道分享各種健身及健康生活的資訊，亦曾撰寫以「增肌減脂健身餐」為主題的書籍，May直言自己亦是位「吃貨」，在假期時不時會忍不住大吃一頓，因此跟一般人一樣同樣會出現水腫的問題。不過May提到所謂水腫並不是真的胖，只要在飲食和運動等生活習慣稍作調整，而且只需一周的時間，便能快速去水腫！👇👇👇點圖即睇一周5招去水腫！👇👇👇

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世界胃腸病學組織(WGO)曾就腸道健康，於今年曾該問878位5至75歲以上的香港市民，結果發現47%15至24歲的年輕人有腹瀉問題，而便秘則有43%，可見便秘問題並非少見。竟除了常見的多喝水和多吃蔬果以外，還有甚麼解決方法呢？台灣網紅兼YouTuber77老大近日於影片中分享解決便秘的「妙方」，分別拆解各類型便秘及提供多種從日常生活習慣著手的建議。👇👇👇點圖即睇最強排便術！👇👇👇

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