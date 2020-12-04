說到「廢棄醫院」，可能大家都會聯想到陰森恐怖的鬼屋，就連進去探險都要鼓足勇氣。不過，日本居然有人選擇自己一個住在超大的廢棄醫院裏面！最近，日本節目訪問了一位獨居在5千多呎廢棄醫院的中年主婦，她花了港幣70多萬將病房改造成小單位，並與一堆醫療儀器和病床同住。在攝製組人員打探下，才發現這個在外人眼中超奇怪的行為背後，原來有一段超催淚的感人故事！

日本綜藝節目《家、ついて行っていいですか》在街上訪問了一位叫濱井由香里的婦人，她今年60歲，自己一個人住在2層高、5000呎大的廢棄醫院裏，於是節目組決定跟她回家一探究竟。

本來大家都以為濱井太太是買下了廢棄醫院，然後重新裝修變成一間正常的民居。到達後才發現，醫院裏大部份的地方和設施依然維持原狀，只有幾間病房改造成有客廳和睡房的小單位。到底為甚麼這位中年師奶要自己一個住在這麼大的廢棄醫院裏？節目組人員細問下，發現背後有一個超催淚的原因！

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天下間的父母都為兒女操碎了心，雖然大家口中都說著「望子成龍」，但其實親生骨肉能夠健康、快樂地成長，就是父母最大的心願。健康可貴，不是為每條小生命都能順利長大成人，日本一對夫婦就慘遭命運作弄，誕下雙胞胎後不久就因病痛失大女兒，而小女兒則被告知只剩下3個月壽命，生存機會渺茫。

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