每逢年尾，日本都會舉辦各式各樣的選美比賽，雖然今年肺炎疫情嚴重，但仍無礙比賽進行。專門為年輕少女而設的「Miss Teen Japan 2021」（日本少女小姐）選舉結果亦經已出爐，擊敗了超過5000位參賽者取得冠軍的女生，居然只有13歲！對於這個比賽，網民的意見都非常兩極，有些人認為太早熟，亦有些人認為入演藝圈應該要從小培訓，你們又有甚麼看法？

第十屆「Miss Teen Japan 2021」（日本少女小姐）選舉的總決賽在上月29日舉行，今屆總共有5645位、年齡介乎13歲至17歲的少女報名參加，初賽在日本全國5個地方（札幌、東京、名古屋、大阪和福岡）舉行，最後選出13位女生踏上決賽舞台。冠軍除了能夠獲得電視、雜誌等演出機會，還能得到50萬日圓獎金和夏威夷雙人旅行套票！

冠軍寶座最後由一位只有13歲的中學2年級少女奪得，她在才藝表演環節時，模仿了《半澤直樹》中的經典橋段，超級吸睛！加上在同齡人當中算突出的身材和模特兒比例，讓一眾評審都覺得她前途無可限量！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看決賽入圍名單及賽果🥰👇🏻👇🏻👇🏻

+ 28 + 28 + 28

不過，這個選舉亦引起網民討論，有人認為13歲的少女參加選美比賽實在太過早熟，又有人覺得參賽者們看起來比實際年齡老10歲，留言「要是不看簡介，我還以為她們是大學生」、「為何我的中學沒有這類型的女生？」

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：最帥藏族美少年日本爆紅 連華春瑩也愛他？

如果將日本3位男神藤岡靛、成宮寬貴和竹內涼真合成在一起，到底會有幾靚仔？最近，四川就出現了一位被稱為「神級美少年」的藏族男生，早前在內地已經掀起一股熱潮，誰知他的魅力居然衝出中國，有日本新聞節目報道了他的專題，更登上了「Yahoo！Japan」熱搜，就連中國外交部發言人華春瑩都要在Twitter分享他的帥照！到底，這位本來寂寂無名的少年是何方神聖？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看藏族少年的爆紅經過和真實身份👇🏻👇🏻👇🏻

+ 20 + 20 + 20

點擊看全文：最帥藏族美少年日本爆紅 1200萬人看他買杯麵 連華春瑩也愛他？