年尾購物優惠不斷，繼雙11、雙12後，不要忘了還有聖誕節減價！距離聖誕節還有數天，不妨趁最後機會入手！《開罐 Opener》為大家精選近期多個聖誕促銷運動波鞋品牌，當中包括Nike、FILA及集多個品牌如Vans及Converse於一身的Catalog，優惠高達3折，即睇下文mark實哪款減價值得入手！

多個品牌推出聖誕優惠進行最後促銷！（Catalog、Nike）

【1】Nike——低至5折減價貨品折上折優惠

Nike本身已不少指定貨品減至最多5折優惠，當中包括各式鞋款、衫褲及配件等。而即日起至2021年1月3日，額外推出聖誕優惠，在官網購買2件或以上指定產品、並於訂單中包含至少1件服裝產品及輸入優惠碼【XMASSALE】，即可享8折優惠，變相有折上折優惠。

只要產品資料欄中標有「買滿2件指定產品可享低至5折優惠，其中須包含至少一件服裝」均屬指定產品，不少人氣鞋款型號如Air Max 270和ZOOM PEGASUS TURBO 2等都一減再減，另外各式秋冬男女服裝同樣包括在內。運費方面，只要成為Nike會員即免運費、否則需買滿$599或支付$28運費。👇👇👇點圖睇12件抵買推介👇👇👇

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【2】Catalog——Converse低至$179

集眾多運動休閒品牌的Catalog官網同樣推出多個聖誕優惠，波鞋品牌如Converse、Vans、Timberland等，背囊品牌如狐狸袋Fjällräven Kanken、Jansport及Catalog聯委Kakao Friends的秋冬服飾均有減價，折扣最高達3折，以Converse經典款CHUCK 70 OX為例，便由$559減至$179，雖然只限一色，但絕對稱得上跳樓價！

指定貨品減價以外，Catalog亦有購物減價優惠，購物淨值滿$1200及$1600並輸入優惠碼，即可分別減$100及$200，另外購物滿$1300亦會贈送旅行袋一個。以上優惠暫標為「12月限定」，未有寫明確實日子。運費方面，買滿$300可選門市自取、滿$700則可免費配送上門，如金額未達上述金額，則收取$50運費。👇👇👇點圖睇15對精選鞋款及獲取優惠碼👇👇👇

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【3】FILA——指定貨品半價起

FILA網上商店即日起至12月27日，除了指定減價產品半價起及全場免運費外，亦分別推出3大優惠：

1）全場折後買滿$1000減$200、滿$1500減$400、滿$2000減$600 2）折後滿$1200送FILA斜孭袋 3）推出$999限量聖誕套裝

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