12月20日天文台才錄得11.9度，創入冬以來最低溫度後，天文台預料除夕（31日）氣溫將進一步下降，最低跌至8度，新界地區再低1至2度，隨時創出過去7年除夕夜最低溫度紀錄！寒冷天氣下，除了多穿幾件衣服保暖，做好防乾保濕的準備亦同樣重要！《開罐 Opener》到出名充滿各種新奇實用玩意的驚安之殿堂DON DON DONKI（下稱DONKI）搜羅15件禦寒好物，好讓大家對抗嚴寒！

出名多新奇可愛玩意的DONKI，其實都有不少冬天好物選擇！（DONKI）

唔少港人入DONKI主要掃食物及美妝用品，其實日用品都有不少創新設計，當中有不少生活小物均相當適合於寒冷天氣時使用！除了一般暖包，DONKI還有售足部專用的暖貼，絕對是手腳冰凍人士恩物，還有發熱口罩，👇👇👇點圖睇15款禦寒好物👇👇👇

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同場加映：日網教10種簡易頸巾綁法

日本時尚網購網站KOBE LETTUCE近日教授網民們10種頸巾綁法，除了常見的單圈綁法，亦有甜美風的麻花捲綁法，或是較適合正裝、尤其男士們的紐約綁法，另外網站亦有推介甚麼衣服特別適合哪種綁法，大家一起學起來吧！第一次跟隨步驟綁時可能會有點「雞手鴨腳」，但只要曾成功過一次並熟習一下便能輕易學起來！👇👇👇點圖睇第1至5種——簡約俐落風的綁法👇👇👇

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