日本一年一度的「創作漢字比賽」結果出爐，這個比賽顧名思義是讓大家發揮創意，將時事和意思結合起來，創作出新的中文字！今年比賽的主題是「要一起來創作100年後也能留下來的漢字嗎？」，更邀請到台灣小學生一起參與比賽！結果有32個創新字獲獎，大家看到後能猜到是什麼意思嗎？

「第11屆創作漢字比賽」由產經新聞和立命館大學白川静記念東洋文字文化研究所主辦，今次比賽總共收到2萬6108個作品投稿，當中有不少關於疫情的創作。而其中一個得獎作品為例，參加者將日文「会議」的「会」加上視像通訊軟件「Zoom」的「Z」，成為了上圖的新字，意思是「在家中開視像會議」。

比賽一共選出32個優秀作品，其中包括台灣小學生參與的學校特別獎，相信香港人都看得明，大家一起猜猜這些新字是什麼意思吧！

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同場加映：日本瘋傳「毒L等級排行榜」 毒神必做呢2件事

每逢大時大節都要看著情侶放閃光彈，其實「毒L」一個人都可以過得很開心！最近有日本節目訪問了100位單身女性，最後總結出「一人活動難度排行金字塔」，總共有五個等級，只要做到最高Level的活動即可封為「毒神」！這張圖表上電視後立即被網民瘋傳，有人認為「太簡單」、「一點也不毒」，你又有什麼看法？

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