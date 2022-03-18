日本人Facebook加好友前要打電話同意？奇特網絡文化是這個原因

大家都知道日本人是作風低調的民族，不管是在現實生活、或是網路社群中常可體現。某次聽友人分享，曾與一群日本人出遊過程中發生有趣的事。



同行的日本人紛紛對我們到處「打卡」這個舉動充滿疑問，為甚麼要到處透露行蹤給別人知道呢？這才發現日本人使用網路社群的邏輯大不相同啊！

打電話徵求對方同意才能加Facebook好友？按圖看看日本人的網路社群使用習慣👇👇👇

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Twitter發日常廢文、FB當名片用？

日本人多數使用的社群媒體是Twitter（ツイッター），由於採匿名制因此能看到日本人真實的一面，許多推特流行用語也在此發跡，比如說「工作好累啊」、「今天遇到一個討厭的人」等日常動態的心情抒發都能在Twitter上看見。

相較之下，需要實名制的Facebook （フェイスブック），日本人使用上便拘謹許多，多數人只會在畢業、換工作或結婚等人生重大消息才會發文向大家「報告」，平常幾乎不會在Facebook上po其他私事，所以旅遊打卡與餐廳分享的日常動態在日本人的Facebook上幾乎是看不到的。有些日本人還笑稱「Facebook不就是當名片用的嗎」！

因此若是想與日本人增進友誼而要求互加Facebook好友，反而會讓人覺得生疏，因為沒有人是先認識了之後才又再交換名片的啊！由於是當名片使用的社群媒體，所以不論是在Facebook上標記好友或互加好友等，日本人也都會私訊甚至打電話徵求對方同意，這跟我們平常隨意使用社群媒體的習慣差好大啊！

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不愛自拍！加了LINE但根本不知道是誰？

除了Twitter與Facebook，現在日本年輕一代最多人用的SNS其實是LINE（ライン），但就跟以上社群媒體來體現日本人低調個性一樣，與日本人加LINE也會遇到一個很麻煩的問題，那就是日本人都不愛放大頭照，加了根本不知道是誰。日本人社會一直對展現自我抱持不太正面鼓勵的態度，因此放大頭照讓自己突出、甚至「自拍」這些動作，也都是讓日本人相當在意的事。

若要體現日本人「不愛自拍」的文化，還可以從近年普遍使用的Instagram（インスタグラム）窺見一二。由於Instagram從歐美流行開始，便是以圖片呈現為主，但太愛貼個人美照對日本人來說仍覺得過度自戀、不鼓勵，網路討論及電視節目中甚至還出現「インスタ女子」這名詞，來形容各種討人厭、愛自拍的人。

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