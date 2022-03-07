鳥山明的漫畫之路｜龍珠漫畫家竟有拖延症　IQ博士主角原本非小雲

如水日田水水日田水今的我們，每一年都會見證幾部動漫紅極一時，然後被後來者攆上，成為新一輪討論的熱點對象，如此循環往復。



但要說起真正影響一個人童年時代的，《IQ博士》、《龍珠》必然榜上有名，這些作品都出自漫畫家鳥山明之手，今天，日站君就給大家介紹一下漫畫家— —鳥山明！

IQ博士主角原本非小雲、龍珠主角為何有西遊記特色？按圖看看鳥山明的漫畫之路▼▼▼

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因為有錢，才想投稿！

鳥山明於1955年出生在名古屋的一個小鎮，位置偏遠不說，家庭背景更談不上富裕，好在他的父母都是很樂觀的人，即使沒東西吃的時候也能開心地跳華爾茲。

這對鳥山明的漫畫之路最大的影響就是，空着肚子畫畫也挺開心的！

19歲從愛知縣的一所工業職高畢業後，鳥山明就憑藉着繪畫功底進入了一家設計公司上班。

和「日本人都很守時」的印象不同，鳥山明有「拖延症」，導致他上班的時候總遲到，到頭來一個月的薪水還比不上辦公室打雜的！再加上，設計公司總是把他最喜歡的繪畫工作外包出去，平時的工作中自己的創造能力還受到了限制。

3年之後他決定，辭職，開始畫漫畫！彼時的鳥山明23歲。

鳥山明的第一部作品《神秘雨人傑克》，是根據《星球大戰》創作的。

完成後在投給哪家漫畫雜誌上犯了難，當時《少年Magazine》和《JUMP》都很火。

左右為難之際，《少年Magazine》以50萬日元的「新人獎」，在沒有正職的鳥山明這裏「獲勝」。但是拖延症誤事啊，他硬生生地錯過了截稿時間！

恰巧當時《JUMP》也舉辦了一個漫畫競賽，獎金有10萬日元，於是鳥山明直接轉投給了《JUMP》。

這次的投稿，讓他被一位新手編輯——鳥島和彥看中（也是現任的集英社社長），兩個人聯手，創造出二次元史上濃墨重彩的一筆！

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鳥+鳥=大鵬展翅！

第一次的投稿並沒有讓鳥山明一鳴驚人，反而因為「內容非原創」只被雜誌略提了一下，不過他卻收到了一封信。

信上說，「《神秘雨人傑克》雖然不算是原創，但是畫風清奇，如果可以的話請讓我來做你的編輯，成為漫畫家吧！另外，職業漫畫家的平均稿費1萬日元1頁。」

兩個人搭檔後，鳥島首先就是矯正鳥山明拖延症的毛病，鳥山明躺平無限犯懶的招數在他這可不好使了，因為他跟鳥山明說，如果不按時交稿，就讓他去東京工作。

鳥山明特別討厭大城市的生活，有了這個「把柄」，他基本就沒拖過稿！

關於漫畫作者筆名這裏還有個小插曲，當時鳥山明想用「水田二期」作為筆名，卻被鳥島一口否決，理由是：太土了，還是用原名更好。

鳥島不僅在署名上毒舌，平時對鳥山明畫漫畫的「建議」也十分直白。

日站君就以鳥山明的成名作《IQ博士》為例，劇情是天才博士和機器娃娃在企鵝村的日常生活。最初的設定中，主角並不是機器娃娃，而是博士。

很快他就迎來了鳥島的官方吐槽，「誰要看這種主角是邋遢大叔的漫畫啊？那個可愛的小姑娘還不錯」！

IQ博士：？有被冒犯到……

鳥山明一開始還不情願，不過是事實證明鳥島的眼光是對的。漫畫問世後受到了男女讀者的一致歡迎，在《JUMP》上連載了5年之久，1981年動漫化的收視率更是達到了36.9%。

成功的背後是成倍的努力。鳥島對於漫畫的要求相當嚴格，素以「毫不留情地退稿」著稱，鳥山明說，他被鳥島退回的畫稿不下1000張！

但他並不覺得怎麼樣，反而畫到鳥島滿意為止。

不過有時也會「小小報復」一下。

就像是《IQ博士》裏的反派名叫馬西利特博士，其實是鳥島的日文假名倒過來唸，馬西利特博士的髮型還「恰巧」和鳥島的一樣，關鍵是鳥山明在最後還寫了這樣一段話，「本故事和真實的人物、團體一概無關，尤其是馬西利特博士，跟編輯鳥島和彥先生真的一點關係都沒有」！

為了確保自己的計劃能完美實施，鳥山明故意拖到最後才交稿。鳥島看到之後相當生氣，但時間來不及了，只能採用這個設定。

鳥山明扳回一局！

集英社的王牌

轉眼的時間，《IQ博士》連載了四年，鳥山明想要完結卻被《JUMP》拒絕，一部漫畫的完結從來不是作者單方面說的算的。

在鳥山明的一再堅持下，雙方各退一步。《IQ博士》可以完結，但他要在三個月內推出一部新漫畫，必須要包含「中國風味」、「功夫」的元素。

鳥山明一直有把《西遊記》科幻化的想法，而且自己還是成龍的粉絲，這次正好付諸實踐，只不過和鳥島商議之後決定只採用《西遊記》裏部分角色的名字，漫畫的主線定為尋找散落各地的龍珠，打倒敵人。

《龍珠》就此誕生！

但《龍珠》初期的冒險劇情，並沒有像預料中的那樣成為爆款，反而人氣一路下跌到10名開外，就算帶着「《IQ博士》人氣漫畫的作者」的頭銜也沒用，時刻在「腰斬」的危險邊緣試探。

鳥島認為，可能是主人公太不顯眼了，不如加上「追求力量」的設定。也就是後來的「天下第一比武大會」情節，此後的《龍珠》人氣飆升，直至完結，它的年均順位排行榜一直保持在第一的位置。

說一句集英社的王牌，鳥山明當之無愧！

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鳥山明的機械世界

可能不少小夥伴已經發現了，鳥山明特別喜歡在自己的漫畫中「夾帶私貨」，就是這些器械的設計！

因為鳥山明本人是一個軍械迷，平時就喜歡拼一些車輛、戰車、槍械的實體模型，甚至自嘲「玩物喪志」。

這樣長期的接觸下，漫畫中的器械簡直信手拈來，細節處精緻到每一顆螺絲。

個別出現的車輛，都取材於現實中的實物。從菲亞特500、甲殼蟲到軍用摩托車。連車牌細節都不放過，做一個精確細節的機械迷！

除此之外，鳥山明筆下的軍械還特別有未來感，以80年代的科技水準，這樣的想象力很值得驚歎了。

鳥山明的漫畫中，兵器不再是冷冰冰的，這些軍械已經非常卡通化，看起來萌萌噠像一個大玩具，但細看之下卻能感受到他對構造細節的把控！

不僅僅是漫畫，更是童年的時代

鳥山明曾回顧說，當時在設計公司的工作他並不喜歡，不可否認的是，在公司學到的經驗對他很有幫助。

別看他和鳥島和彥像是一直在「鬥智鬥勇」，但鳥島對他的創作有着巨大的影響。

而對於我們來說，鳥山明就意味着童年時代。

學着小雲的口頭禪、課間時幾個人圍在一起嘰嘰喳喳地看《龍珠》，放學路上還模擬着「龜波氣功」，那段日子讓人印象深刻。

這樣一個「懶癌」漫畫家，是日本漫畫黃金時代的核心人物，更是用作品撐起我們童年時代半壁江山的風雲人物！

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】