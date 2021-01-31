撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-01-31 07:00

網絡世界充斥著各種虛假的資訊，每個人都爭先恐後地向朋友展示生活最光鮮的一面，將負面和挫折的事全部收起來。日本有位21歲模特兒KOL，她的Instagram擁有超過33萬粉絲，她過著年輕人最嚮往的上流生活，每天到名牌店購物、吃高級下午茶，或者在私人海灘曬太陽，無憂無慮。不過，最近她竟然在電視節目「自首」，坦言在IG造假，故意說謊欺騙粉絲，到底是什麼一回事？

日本年輕人的潮流指標，新生代模特兒兼KOL「華（Hana）」，最近亮相電視綜藝節目《有吉反省会》，坦言自己在擁有超過33萬粉絲的Instagram帳戶上「造假」，並希望大家能原諒她的不誠實之舉。Hana經常在社交媒體上分享讓人羨慕的生活照，例如到高級餐廳吃下午茶、私人海灘暢泳、出現各種名牌手袋，又會親自下廚製作精美餐點，簡直就是完美人生，但這些美好的相片背後居然有令人「大跌眼鏡」的真相，為什麼他她這樣做？

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日劇和漫畫經常發生誇張的情節，例如霸道總裁愛上我、醜小鴨變鳳凰等，可能你會覺得「這些橋段現實不可能會發生吧」，但原來電視劇中猶如過山車般的劇情是存在的！日本有位17歲的女生，因為爺爺突然過身而繼承了公司和股票，她用巨額包養心儀牛郎，誰知落得破產、流浪街頭的下場，最後因為誤打誤撞做了一件事，令結局神反轉，鹹魚翻身再次成為富婆！

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同場加映：日專家看4件事秒知「結婚成功率」 IG是關鍵、愛哭的人難脫單？

不少年輕女生都希望未來能擁有一個疼愛自己的老公，然後組織幸福美滿的家庭，不過，其實未必人人都適合結婚！有日本節目請來多位專門研究人類大腦和心理的專家，對在場的女嘉賓進行「結婚診斷」，只要分析4件事便能秒知你是否適合結婚，原來在Instagram上分享美食照片的人最容易離婚？！

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