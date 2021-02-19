撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-02-19 19:44

林作VS鍾培生！兩位網絡名人近來約戰擂台，鍾培生更霸氣表示，「贏輸都畀100萬」，大大粒花生令網民食到japjap聲，更開始分析邊個贏面更大。

有「香港電競之父」之稱的富三代鍾培生，最近開辦YouTube頻道，指自己每年都會用100萬去回饋會員，誰知由大律師轉行保險業的林作竟然留言：「抄我100萬 ?」令鍾培生即出Story反擊：「你咁想紅我幫你，我地（哋）打一場，你贏左（咗）我幫你找100萬，你輸左（咗）我都比30萬你」，最後更演變成「贏輸都畀100萬」更指第一回合唔還手；林作就表示：未驚過。至於賽期幾時在哪裡作賽，暫時未見有定案。

網民開始場外分析二人的勝算，除了傳統戰力之外，對其身家、地位、甚至高度都有點評，在花生友一面倒看好鍾培生下，原來林作並非沒有贏面。

👇👇👇隻揪事件起源👇👇👇

👇👇👇按圖看二人場外戰力分析👇👇👇

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林作膠事點止隻揪？世上的膠人亦不止林作一個。膠人膠事年年有，去年好似特別多，「大媽信政府唔怕」，到林作買西裝事件，都提醒著我們，世道再差，白目的人也會繼續為我們帶來歡樂。

👇👇👇按圖看年度12件膠事👇👇👇

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早前網上瘋傳一條影片，片中肥仔在元朗肉身攔車卻遇上瘋狂駕駛女司機，影片末段只見肥仔倒地，引起全城關注，不少人留言「肥仔有冇事？」、「報個平安啦！」事發一輛私家車與一輛客貨車，在元朗教育路疑發生輕微碰撞，雙方司機口角，期間私家車突然開車，客貨車肥仔司機趴在私家車車頭蓋上阻止，私家車竟繼續行駛，場面驚險，引起全城關心肥仔安危。過去在網絡上，也出現過不少經典肥仔，以下這七個，哪個令你印象最深？

👇👇👇按圖回味7個經典肥仔👇👇👇

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同場加映：周柏豪勁MK、阿嬌頭上有鞋墊、楊明也中伏 11個慘不忍睹古裝造型

周柏豪近來主演的內地網絡電影《混世四猴：神猴歸來》上架，造型被網民瘋狂吐槽，不止樣衰更MK味濃，大至范冰冰、迪麗熱巴、劉詩詩等國際影星，小至TVB小生楊明、李逸朗，歌演兩棲藝人鍾欣潼、周柏豪等，全部都中過古裝造型伏，髮型是出事重災區，當中不少獲一致負評，成為演員生涯的黑歷史。

立即CLICK入內文睇足本版：周柏豪勁MK、阿嬌頭上有鞋墊、楊明也中伏 11個慘不忍睹古裝造型

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