撰文： 爆檸哥 最後更新日期： 2021-02-24 18:28

【世代之爭】本身是影視圈老前輩的時事YouTuber蕭若元，近日於社交媒體Clubhouse內，就香港電影業未來與一眾年輕人激辯，當中包括年輕演員游學修，雙方其後更於各自的YouTube頻道隔空駁火。蕭若元批死香港電影業回復昔日輝煌「機會等於0」，更形容游學修所拍的YouTube片只是「煮飯仔」。

蕭生於片中說，不希望電影業年輕人只講理，不顧現實殘酷，有責任對年輕人做好期望管理。（YouTube截圖）

蕭若元首先於其YouTube頻道memehongkong發放兩條短片，講述為何斷定香港電影業復興「機會等於0」，其後游學修於其YouTube頻道「試當真Trial & Error」反擊，游的第二段YouTube片更顯得有少少「扯火」 👇👇👇點圖看蕭生的惹火言論及游學修的反擊😂游學修短片更有故意模仿蕭生的「彩蛋」👇👇👇

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其實正如不少網民意見，蕭若元是從過往成功經驗中作出推論，而游學修則是看重未來的可能性，有如蘋果與橙，不能直接比較，所以難說誰對誰錯。

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