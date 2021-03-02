撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-03-02 17:44

記得當天一起唱著告別校園時......臨近DSE考生的中學最後上課天，大家對中學Last Day又有甚麼深刻回憶呢？有網民在討論區發文，問問大家還記得「中學Last Day做過啲咩痴線行為？」

香港啤酒關注組@Facebook

考公開試、放Study Leave之前，最後一日上課日，就是中學生口中的Last Day。除了當日的課堂，多數變了老師臨別贈言之外，學生們當日會做一件事，就是會叫同學們在自己的裇衫上簽名提字，簽得越多，代表你人緣越好，整天穿著「花呢花碌」的裇衫，在校園內走來走去。

德蘭中學一班中六女生就以勁歌熱舞，配以電視劇《降魔的》主題曲《到此一遊》，拍攝成屬於她們的MV，為這告別校園時的特別日子，留下特別的回憶。影片上載至「名校 Secrets」後爆紅，不足半日已有過10萬次觀看，網民大讚「好青春」。（名校Secrets截圖）

寫記念冊、裇衫簽名、瘋狂同老師影相都算是必做動作，但年少輕狂，總會想趁Last Day，做些瘋狂的事為自己留下深刻難忘的回憶。大家還記得中學Last Day做過甚麼瘋癲威水史？

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同場加映：網民齊呻學童牙科保健24道陰影

有一件發生在小學時代的事，不說起你或者想不起，但只要一說起，隨時便會把你引入痛苦的回憶漩渦，甚至發現它原來一直影響著你……所說的正是小學生必到過的「學童牙科保健」。近日有網民在Facebook群組中拋磚引玉，提起過往到學童牙科保健的慘痛經歷，結果引來大批網民齊齊訴苦，不少人更明言，牙科保健正是現在長大成人也不敢看牙醫的主要原因！

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同場加映：43句讀錯都唔覺的廣東話 香港人先識笑 軟腳蟹手卷、繼香光光雞

廣東話博大精深，音調又多，好多時都會唔小心讀錯，最經典當然有陳豪的「紅都面晒」，和《東張西望》的「食燈籠玩月餅」，網民亦不甘亦弱，列出自己平時不小心講錯的廣東話，搞笑一番。

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