柬埔寨先生選舉「佳麗」亮相！全身金箔紅唇嚇窒網民：審美好奇特

近日，柬埔寨小姐及先生選拔賽（Miss And Mister Majestic Cambodia 2025）正式展開，官方日前於社交平台專頁發放柬埔寨先生候選「佳麗」照片，造型打扮與一般選美大相逕庭，意外引來極多香港網民關注及留言，「勁老土咩事」。



Pageant Trend截圖

近日柬埔寨先生選拔賽在官方社交平台上發布了柬埔寨先生候選人的照片，候選人統一赤膊上陣，身上塗抹光滑的油彩，並貼上金箔，擺出舉手摸頸的自信姿勢，展現出極具魅力的形象，而這場選美比賽不僅是柬埔寨國內的盛事，獲勝者還將代表柬埔寨參加2025年世界先生大賽，參與人數眾多，競爭相當激烈。

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然而，這些候選人的長相和身材也成為民眾熱議的焦點，相應的消息亦被轉載至連登討論區及各大社交平台，不少香港網民都戲謔，「勁老土咩事」、「我睇咗啲咩」、「看完相片，確實進步的空間還很大。不過，這也證明都是純天然，沒有經過人工加工過的」、「將啲金色嘢搽/貼喺個身度，啲審美觀好奇特」、「睇黎柬埔寨唔興做gym」、「品味嘅野真係…」。亦有部份網民支持柬埔寨選舉的候選人，「氣候問題？佢哋普遍都頭髮濃密，香港男仔好多都稀疏」、「佢地依d先係真肌肉，做gym個d得睇落好睇，虛肉嚟」。