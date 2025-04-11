終審法院首席法官官邸請合約總管事！無學歷要求月薪35K做啲乜？

大家知不知道，在政府官邸做傭工或者管家，人工有幾高？終審法院首席法官張舉能的官邸近日招聘合約總管事、無學歷要求人工可高達35K！即刻睇睇究竟有咩入職要求！



公務員事務局近期招聘終審法院首席法官官邸請合約總管事職位，強調要有大家庭或大型機構的服務經驗，反而沒有註明學歷要求，只需能操流利粵語、簡單普通話和英語；能閱讀及書寫中文和簡單英文。

《晚安大小姐》都係管家嚟！（資料圖片)

👇👇👇終審法院首席法官官邸合約總管事入職詳情👇👇👇

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終審法院首席法官官邸合約總管事

月薪: $35,080

截止日期 :23/04/2025 18:00:00

入職條件:

(a) 在以下方面具備最少九年工作經驗，當中包括不少於五年督導經驗－

(i) 大家庭的家居服務工作；或

(ii) （如會所、酒店、航空公司、貴賓室、活動策劃／禮賓服務公司或高級餐廳）的招待賓客工作或餐飲服務；

(b) 能操流利粵語、簡單英語及簡單普通話，並能閱讀和書寫中文及簡單英文；及

(c) 懂基本電腦文書處理。

註：

(1) 工作經驗以截止申請日期或之前為準。

(2) 申請人須通過技能測驗。

職責:

(a) 終審法院首席法官官邸（官邸）的日常運作；

(b) 管理和督導官邸的家務人員；

(c) 管理及執行官邸的家居事務，包括清潔及打掃室內外位置、傢俱、家居物品及器皿，及洗熨等；

(d) 為司法機構在官邸及其他地方舉行的節目和活動執行相關工作，包括籌備場地及餐飲款待賓客；

(e) 為家居物品及陳設安排保養、盤存、維修和更換；及

(f) 執行由上級指派有關家居的工作。

終審法院首席法官官邸總管事須穿著制服及不定時和逾時工作，包括在晚間、週末和公眾假期工作。如有需要，他／她或須在位於山頂的官邸留宿和於惡劣天氣下工作，官邸所處地點可乘搭公共交通工具前往。

薪酬:

獲聘用的申請人將會按非公務員合約條款聘任，為期二十四個月。

申請手續:

互聯網 V

郵寄 V

(a)申請表格 [G.F.340 (7/2023修訂版)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須於申請表格上詳細列明其工作經驗，包括其就業的確實開始和結束日期。申請人須於2025年4月23日（星期三）香港時間下午六時正或之前，把填妥的申請表格連同所有註明其僱用期的工作經驗證明文件副本以郵寄或親身遞交方式送達至香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座3樓司法機構支援部支援人員分組。請在信封面註明「申請終審法院首席法官官邸合約總管事職位」。

(c)申請人亦可透過上述公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請，須於2025年4月30日（星期三）香港時間下午六時正或之前），將上述證明文件副本以郵寄或親身遞交方式送達以上聯絡地址。請在信封面和每張證明文件副本上註明網上申請編號。

(d)申請人如欲親身遞交申請表格及／或證明文件副本，請於辦公時間（星期一至四：上午九時至下午一時及下午二時至下午六時；星期五：上午九時至下午一時及下午二時至下午五時）內到達聯絡地址。申請人如親身遞交申請表格及／或證明文件副本，司法機構會即時向其發出認收通知。