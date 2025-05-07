生仔、骨折不是最痛？專家揭人類物理痛分0-10級　割包皮第幾級？

講到人生最痛的瞬間，大家腦海中第一個浮現的是甚麼呢？近日有網民於社交平台發文，指自己因為生膿瘡而經歷了人生最痛的「物理痛楚」，貼文隨即引起熱烈討論，不少人紛紛分享自己曾經歷過的「痛到想報警」時刻。但在醫生眼中，究竟甚麼才是真正「最痛」的感覺呢？



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早前有網民於連登以「人生至今受過最大嘅物理痛楚係咩」為題發帖，表示自己最近因臀部生了一顆膿瘡，痛楚程度高到「坐都要就住」，而洗傷口時更因需要擠出膿液，痛到直呼「會叫出聲」。

帖文一出即掀起網民共鳴潮，不少人開始細數自己歷來最痛的經歷。有網民表示，確診新冠肺炎期間喉嚨痛得「好似被刀片割」，連吞口水都痛，形容為人生最痛之一。不過，也有不少人認為「痛風」才是真正地獄級的痛楚，形容那感覺「好似有人持續用刀斬你對腳」，甚至連落床那一下都像被針刺般痛苦。

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另一些男網民則認為，「男人最痛」絕對是下體受創。有網民分享，踢足球時被人射中下體，「當場痛到跪低」，甚至有人表示「痛到喺地下碌咗十分鐘」。到底哪些痛楚最有代表性？你又試過幾多種？

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網民人生的「最痛」經歷

1.腰椎間盤突出

網民：轉姿勢例如由企變坐，條腰好似俾雷劈咁

網民：行唔到，企唔到，瞓唔到，懷疑自己從此會癱

2.生腎石

網民：急症室等咗6個鐘膽水

網民：僅次於生仔嘅痛

網民：真係有死亡感覺

3.甩骹

網民：甩果吓唔太痛，去到醫院照晒所有X-光片之後醫生幫你托返上去果吓.....痛到唔識形容

4.通風

網民：keep住有人用刀斬斷你嘅腳咁

網民：落床踩落地果下好似啲針吉咁，每一步都好難行

5.臀部生膿瘡

網民：中間爆開左流曬血要姑娘打一針止痛藥先頂得順

6.下體睪丸受攻擊

網民：喺地下碌咗十分鐘

網民：跪咗喺地下，痛到郁唔到

7.手足口病

網民：成個口腔過百粒大大細細嘅痱滋，痛到食塊麵包都成個鐘

8.扁桃腺發炎

網民：每吞一啖水都痛到好似萬箭穿心

網民：食止痛藥都無用

9.牙痛

網民：痛到我瞓咗落地下，痛到失咗控咁個頭係咁撞啲嘢

網民：人生唯一一次痛到想自殺

10.生蛇

網民：成條神經線長期電擊咁痛

不過，從醫學角度來看，「痛」其實是可以被分級的。台灣泌尿科醫師陳偉傑與羅詩修曾在 Facebook 專頁「泌密會客室」分享疼痛分級資訊。他們指出，雖然每個人對痛楚的感受不同，但仍可大致分為三個等級。輕微疼痛屬於 0 至 3 級，一般不影響生活，例如打針、擦傷或口腔潰瘍；中度疼痛為 4 至 6 級，可能會影響日常活動或睡眠，例如牙痛、經痛、運動傷害，甚至生殖器意外撞擊等；而 7 級-10級則屬於重度疼痛，已嚴重干擾生活，例如分娩、嚴重燒燙傷或癌症引起的慢性疼痛。

至於男人聞風色變的「割包皮」又有幾痛？醫師解答，打過麻醉後割包皮其實「只有0級」。另外，醫師表示目前認為最痛的事情是「斷指」，據說是超過癌症以及生產的痛苦，也建議大家以後發毒誓可不別隨便說要斷指、切腹。