機場過安檢5大行為最惹職員懷疑　打呵欠都出事！6類衣著易被抽查

每次搭飛機過機場安檢的時候，大家都是不是會莫名的緊張，生怕被選中需要於眾人面前被安檢人員左查右查，十分尷尬。但其實你會被選中很有可能是因為你做了這5個超NG的行爲！到底甚麼行爲最「吸引」安檢人員的注意呢？接下來就讓航空專家向大家揭曉啦！



機場5大NG行為「吸引」安檢人員檢查

《每日郵報》報導，美國機場管理培訓公司老闆Jeff Price表示，機場安檢人員通常都是透過乘客的行爲、衣著和動作，來判斷該位乘客是否有可疑，需不需要進行進一步的檢查。而且有時候一些看似無關緊要的小動作，很有可能就是成為我們被檢查的對象！想要搭飛機過關暢通無阻，以下的5個安檢的NG行爲大家一定要注意！

1.經常打呵欠

去旅行前相信大家有時候都會興奮到睡不著覺，睡眠不足難免會打喊露。但其實大家頻頻打「呵欠」是會變成安檢的「關注對象！Jeff解釋，當人感到緊張和有壓力的時候，他們往往需要更多的氧氣，因而「誇張且頻繁的打呵欠，很有可能會引起注意」。

眼神躲避會令安檢人員認為你心虛不安。(《舉重妖精金福珠》劇照)

2.缺乏眼神接觸+過度激進行為

於安檢時候，若果大家刻意逃避安檢人員的眼神，很有可能會被懷疑你是心虛或者感到不安，而增加你被「選中」的機率。但若果大家表現過度激進或熱情的行為的話，亦會增加被懷疑的機會，因為安檢人員很有可能認為你是感到不安，或是想要分散他們的注意力，尤其是負責使用X光設備的人員。

3.穿著太寬鬆

乘搭飛機不少人都會選擇較為寬鬆服裝，令自己可以更加舒適放鬆。但造型師Jennifer Koch於2024年曾表示「穿著特別厚重或過於寬鬆的衣服，不論你是想要為了表現時尚感或是舒適—，都會令安檢人員認為可疑，進而會被選擇進行搜身」，即現在非常流行的over-sized超大衛衣，或者穿著超厚的毛衣，都好可能令你變成可疑對象！

穿著過厚毛衣，或於地方天氣不相符服裝都會引起懷疑。（IG@marianne_theodorsen）

4.穿著不符合天氣的服裝

若果大家穿著與你所出發或前往的地方氣溫並不相符的服裝，都會被視為可疑，以下是根據美國運輸安全管理局所表示，可能會增加被檢查機率的衣服：

1.超大連帽衛衣

2.厚毛衣

3.斗篷

4.防風外套

5.低腰寬鬆褲

6.帶有過多毛皮或蕾絲的服飾

5.噴太多過濃烈的香水

相信很多人都習慣出門要噴噴香水，但若你搭飛機前噴太多濃烈的香水或古龍水，味道過份濃烈的話，安檢人員很有可能會懷疑你是不是為了掩蓋危險物品的氣味，而特意噴灑濃烈的香水。

Jeff亦有提醒旅客們，安檢的過程有時候的確會讓人覺得很麻煩，但那就是「安全檢查的本質」，旅客只要盡量配合安檢和航空公司的人員便可順利通過安檢，因大家「到機場目的是為了準時登機並順利抵達目的地，因而大家只要專注那些能讓你達到此目標的事情」。