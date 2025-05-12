啦啦隊女神被指做小三食人夫　正印狂發露骨床照！林襄力挺閨蜜

台灣啦啦隊女神李芷霖（霖霖）近日遭一名人妻在網上發文，指控暗交其結婚13年的丈夫長達4年，惹來網上熱話。霖霖發聲明否認介入他人婚姻，更將前男友拉落水，事件一出網民反應兩極，有網民認為霖霖說大話，但也有網民指人妻的證據疑似造假，事件變羅生門。



台灣味全龍啦啦隊成員李芷霖（IG @leelin0）

人妻圖文並茂批丈夫出軌

一名台灣人妻近日在Dcard公開發文，表示老公因工作常到中國出差，聚少離多令她以為「感情變淡只是生活壓力太大，沒多想，更沒查過他手機」。誰知某夜對方一回家便疲憊地倒臥沙發，她完成家務、安頓子女入睡後，無意間發現丈夫手機沒有上鎖。正印「不知道是哪根筋動到」，翻查手機竟發現大量支付寶轉帳紀錄、曖昧對話及另一女子的情慾照。最初老公堅決否認，直至她出示手機截圖證據才下跪認錯，指4年前在夜店與第三者相識，一夜情後女子以男方已婚為理由要求賠償，「不然就要以公眾人物（身份）爆料被強奸（姦）」。

老公支付$50,000新台幣（約港幣$1.28萬）現金後，「這段關係就這樣展開，（老公）每個月幫她繳房租、買禮物、去我們戀愛期間常去的地方約會，後來還發展成所謂的戀人關係。」直到2023年，第三者開始逼男方離婚，還揚言要自殺。雖然老公因為「經濟景氣差，沒辦法再繼續給巨額資金」第三者，也想回歸家庭，但就被正印當場拒絕。

相中女生疑似啦啦隊女神李芷霖

根據正印貼出的對話截圖，雖然有粗略為第三者的姓名及樣貌打格仔，但仍可隱約看到是一名疑似叫「李芷霖」而且有公眾人物「藍剔」認證的女子，即味全龍啦啦隊成員李芷霖。對話包括李芷霖催促人夫盡快幫她交租，她又表示正印會看夫婦二人的聯名戶口「好煩」，又要求男方「給我一個離婚的時間」。李芷霖之後又傳送多張情慾照，包括疑似口交以及出浴照等等。這些照片是正印在老公電話發現的，照片有齊時間、地點，後者與李芷霖的淘寶收貨地址更一模一樣。截圖中，李在淘寶購買了不少情趣用品及性感內衣。

照片有齊時間、地點，後者與李芷霖的淘寶收貨地址一模一樣（Dcard圖片）

李芷霖認私密照是本人但非小三

事件曝光後，李芷霖在IG發表聲明否認。她指自己2019年至今只與林庭謙交往過，亦從未介入任何人的感情或婚姻。對於外洩的私密照，她坦承照片主角是她，不過則是「跟當時的男朋友林庭謙交往期間被他拍下的。我發現時就有請他刪除，對方答應了，我不知道為何會出現在這次公開平台造謠事件中的造假對話截圖中，但這已涉及散播我的私密影像，我會請律師協助提告」，她也聲稱網上流傳的支付寶轉帳及淘寶購物記錄都是偽造的，指控與事實不符。

李芷霖在IG發表聲明否認，指自己2019年至今只與林庭謙交往過，亦從未介入任何人的感情或婚姻（IG @leelin0 截圖）

正印補充帖文再反撃

不過正印及後在帖文中補充調，強調照片拍攝期間，李芷霖當時的男友、籃球員林庭謙人在中國比賽，而且「跟林先生完全不認識」。正印表示事件至今仍如「心中一根刺」，目前希望盡快與前夫完成離婚程序，帶着兩名子女重新展開新生活。「最後，也奉勸李小姐一句話：一直撒謊博取同情，不會有好下場的。」

事件發酵至今網民反應兩極，有網民認為李芷霖不停說謊，而且有勒索前科，包括在指控林庭謙出軌時要求他賠償$6,000萬新台幣（約港幣$1,545萬），：「妳有大咖到讓人家造謠你嗎」、「要多白癡才會用公開帳號偷吃」、「再次證明了老婆不花老公的錢，就會有別的女人幫你花」。

不過，也有網民指出該些證據似造假，指該名人妻所提供的林芷霖私密照，拍攝時間為2022年12月9日晚間22點07分，但李芷霖當時有在LINE群組上通知粉絲自己開直播。此外，網購部分時間點也有疑慮，而且質疑正宮所提供的IG截圖，聊天室的格式似乎不一樣，同時還有人發現正宮提供的轉帳記錄日期P歪，讓他忍不住表示「不少人懷疑可能是之前爆料的中國女友再復仇，其餘還有很多漏洞瑕疵，真的很陡（抖）。」而李芷霖的閨蜜林襄第一時間發聲力挺「心疼妳」，引來部分網友反彈「別瞎挺，真相是什麼還不知道」。