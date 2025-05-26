從漢堡扒看日式服務極限　拒微波非刁難　日7-11：有機會導致爆炸

便利店不幫忙微波食品的原因是什麼呢？一名網民發文，稱他去日本便利店購買漢堡扒，店員卻表示不能幫他微波，讓他感到很困惑。對此，有網民透露因為微波爐的「功率」問題，店員怕食品變質。



便利店不幫忙微波食品的原因是什麼呢？（AI生成圖片）

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一名網民在臉書社團《日本超市便利店挖寶討論區》發文，表示他在日本便利店購買一份漢堡扒，本想請店員幫忙微波，店員卻一直說不能微波，他很好奇其中的原因，對此詢問網民。

此文一出，不少網民解答是因為微波爐的「功率」因素：

「主要是袋子上標示只能用功率500-700瓦的微波爐微波，店內的微波爐是1000-1500瓦，袋子放進去有可能會融化變質」

「上次店員跟我們說，因為功率不同，不能微波，家用的功率比較低」

「因為便利店不會負責店內微波非便利店功率的微波食品後的相關問題」。



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有網民勸原PO帶回去自己微波或加熱，不要為難店員：

「便利店有SOP，這種食品本來就是買回家使用家用電器自己處理的食材，不要為難便利店店員」

「回旅館自己微波」

「你找一下是不是要自己微波，按照包裝袋的指示去自助微波」

「我是帶回去飯店煮熱水，泡在洗臉盆隔水加熱」。



在日本Seven-Eleven株式會社網站上也說明，除了少數商品外，冷凍和冷藏食品均要在500瓦或600瓦的「家用微波爐」加熱，店內只有1500瓦的微波爐，如果微波可能產生爆炸或變質，故無法幫忙加熱。

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