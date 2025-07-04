龍樹諒7.5地震預言倒數　日本急推防災計劃應變　望死亡人數減80%

【日本地震預言】日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）在《我所看見的未來》預言，日本將在7月5日將發生大地震，引發各界擔憂南海海槽恐發生強震。日本放送協會（NHK）報導，日本政府7月1日在首相官邸召開中央防災會議，決議通過《南海海槽地震防災對策推進基本計畫》，目標在未來10年內將預估死者人數減少80%。



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針對南海海槽大地震，日本政府已於今年3月重新檢討災害損害預估，最嚴重情況下，死者可能高達29萬8000人，完全倒塌或燒毀的建築物數量則達235萬棟。

最新的防災計畫則訂定減災目標，包括在未來10年內將預估死亡人數減少約8成，以及將全毀或燒毀建築物數量減少約5成。

事實上，日本政府早在2014年版的防災計畫中就曾提出減少死亡人數8成的目標，但過去10年所推動的對策僅使死者數減少約2成，顯著未達目標。

對此，日本政府表示：「儘管2014年設下的目標未能實現，但此事攸關人命，有必要繼續維持高目標」，因此這次僅進行微幅調整，基本方向維持不變。

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為實現目標，政府已將具體對策的細項指標從原本的48項大幅擴增至205項，包含2035年前全面消除耐震性不足住宅；推動並普及地震感知型斷電裝置；在5年內達成木造建築密集地區改善率100%；2030年前將海岸堤防整備率提升至50%；主要避難所與基礎設施耐震化率提升至32%；全國所有基礎地方自治體避難所環境達成國際標準100%。

南海海槽是位於菲律賓海板塊與歐亞板塊交界的隱沒帶，據悉約每90至150年就可能發生一次強烈地震。

日本首相石破茂在會中表示：

「此次計畫明確列出應於10年內完成的重點對策，包含減輕地震與海嘯直接損害的『守護生命』對策，以及防止避難期間健康惡化的『延續生命』對策。」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】