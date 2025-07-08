拜四角丨麥玲玲教路！新屋入伙10大祭品+3大步驟+禁忌+吉時吉日

踏入職場一段時間後，不少人都開始選擇搬出來租住甚至買樓，建立自己的家。中國人傳統習俗，在新居入伙前都會先拜四角，《開罐》請教堪輿學家麥玲玲師傅關於新家拜四角的準備、步驟及禁忌事項，即使是新手也不怕！



踏入職場一段時間後，不少人都開始選擇搬出來住甚至買樓，建立自己的家（《香港愛情故事》）

拜四角｜來源及用意

拜四角可視為搬入新居前，向本身住在屋內的靈體「打招呼」表達敬意的儀式，保佑入住後一切順利。如果屋內同時有孤魂暫時逗留，拜四角也可以讓他們找到其他適合的地方安頓，避免與新屋主產生磨擦。

拜四角｜必須入伙前拜祭？

堪輿學家麥玲玲表示，拜四角一定要順時針拜，此舉是為了祈求六六大順，最後亦要在全屋的中間裝香。到底拜四角要拜勻全屋，還是只在客廳進行便可以？她提醒：「拜四角代表全屋四角，唔只係客廳四隻角，另外都有部分人會燒屋契祈求和平。」如果各位屋主不肯定新屋四隻角的位置，建議看風水時帶同單位平面圖查詢。

拜四角需要在「吉屋」以及未改變格局的狀態下進行，千萬不要搬完傢俬及細軟後才拜（ViuTV《大叔的愛》）

留意拜四角需要在「吉屋」以及未改變格局的狀態下進行，千萬不要搬完傢俬及細軟後才拜，如果想裝修或更改屋內間隔，也要待拜四角完成後才開始。不過打工仔工作繁忙，拜四角又可否一切從簡？玲玲師傅表示：「有啲租樓人士唔需要裝修單位嘅話，會選擇拜四角嘅同時拜入伙。」如果未能等到拜四角完成後才開始搬屋，亦可選擇先將重要物品搬到新家，特別是入宅期間會使用到的床、米缸。

拜四角｜如何擇日、入宅吉日吉時

吉日可參考通勝，最好選擇宜「入宅」或「移徙」的日子，亦可請風水師擇日。吉時方面，則要避免與任何一位家中成員相沖。吉時內要完成安床儀式，如果是較常煮飯的朋友，就要將米缸裝滿米，象徵衣食無憂、豐衣足食。玲玲師傅提醒，拜四角時比起儀式多寡，「心誠則靈」更重要。

拜四角吉日可參考通勝，最好選擇宜入宅或移徙的日子（《逃跑雖可恥但有用》）

拜四角｜所需物品清單

【1】拜四角的衣紙、香燭

【2】5隻碟用來放食物

【3】花生一包，平均分成5份

【4】蘋果5個

【5】橙5個

【6】梨5個

【7】肥豬肉連皮（生肉）5件

【8】新鮮鴨蛋（已煮熟及連殼）5隻

【9】糖果25粒

【10】紅棗25粒

拜四角｜3大步驟及程序

【1】將所有祭品平均分成五份，以紙碟盛載，即每碟有一份花生、一個蘋果、一個橙、一個梨、一件肥豬肉、一隻鴨蛋、5粒糖果、5粒紅棗。

【2】將祭品放於家中的四個角落以及中央位置。

【3】由最近大門的角落開始，順時針進行拜祭。每個位置上5枝香，分別代表五個方位（東、南、西、北、中）。最後在屋中央位置拜祭，化衣紙，大功告成。