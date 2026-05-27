新來男同事形象座位難得整潔　4技巧保持乾淨　及時處理口腔衛生

撰文：聯合新聞網
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維持自己外表的整潔，對周遭的人都是一種尊重。一名女網友發文分享，她的男同事保持自身和環境乾淨的「4個小技巧」，連下班桌面都會擺的整整齊齊，維持周遭環境整潔。

一名女網友在Dcard發文，表示她觀察到公司一位新來的男同事，不僅維持自己乾淨的形象，更把自己座位周圍保持得乾乾淨淨，這很少人能做到，更何況是男生，認為很難得。她也分享男同事保持乾淨的「4個小技巧」。

不想同事對你退避三舍，以下4個建議一定要懂（按圖了解）：

1. 保持口腔衛生

男同事每當吃完午餐時，都會用牙線剔牙和刷牙，桌面上更會擺放「口腔噴霧」，時不時都會拿來用，保持口腔裏薄荷清香的味道。

2. 酒精擦桌

無論是早餐、午餐還是消夜，男同事總會拿出自備的酒精，將自己的桌面擦乾淨，每次都會擦。就連下班前，他也會將桌面上的東西擺放整整齊齊，保持乾淨。

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3. 外在形象

男同事來上班，從沒看過他有鬍渣，下巴和臉頰總是很很乾淨，如果下午要跟客戶見面，他還會抹髮膠，身上也會噴男性香水，保持整齊乾淨俐落的形象。

4. 手部清潔

男同事吃飯前總是會先消毒，平時也會擦護手霜。

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此文一出，不少網友分享自己或同事保持乾淨的方法：

「我平常也都會做，酒精、護手霜、口噴都是不離身，每一個對我都很重要，我應該算是很整潔的人」
「我上下班一定會用酒精擦電腦鍵盤滑鼠，然後我自己的小習慣還會每天清潔手機、上完廁所會除臭」
「我隔壁的日本同事早上來不誇張先擦10分鐘桌子（連桌腳、隔屏都擦），然後一天內不定時還要再擦幾次」

也有網友提到，保持乾淨的男生真的很少：

「頭髮不能有油垢，保持整潔、不要有奇怪味道，注重衛生，基本上能做到這樣的男生偏少」
「其實就是乾乾淨淨就好，但很多人連這個都做不到」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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