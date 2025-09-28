5年前為890g早產女兒轉行！搞笑男星創業開餐廳　收入曝光賺超多

韓國搞笑藝人李在勳近年成為「回鄉定居成功代表」，事業版圖從演藝圈延伸至地方觀光。5年前，他為了早產、僅重890公克的女兒，決定離開首爾，搬到全羅北道任實生活，並在當地展開全新事業。



李在勳將岳母經營的辣魚湯餐廳改造成一間充滿自然氛圍的咖啡廳，內外裝修全親自動手。開業後不斷研發新菜單，「全羅道甜甜圈」成為招牌，還推出「露營杯」等特色商品，特別是演員高斗心光顧後爆紅的紅豆冰「鍋冰」，讓咖啡廳迅速成為任實知名景點。

有趣的是，他更在店內推出「李在勳現場演唱」特別服務，親自模仿知名歌手演唱，為顧客帶來難忘體驗。這些用心經營，讓咖啡廳累計吸引超過38萬人造訪，甚至計畫在迎來第1000萬位顧客時，送出一輛汽車當獎品。

李在勳在YouTube頻道《近況奧林匹克》坦言，曾有一天營收高達一輛中型車價值，但他強調自己並非單純追逐金錢，而是把咖啡廳當作另一個舞台：「與客人對視、握手、聊天，就像完成了一場《搞笑演唱會》的演出一樣」。雖然沒拍過千萬觀影人次的電影，但想在「千萬顧客」的成就上奪冠，甚至有顧客聽過他的現場演唱後成為粉絲，還有作曲家主動表示想為他寫歌，因此萌生製作Trot（韓式演歌）專輯的想法。

目前，李在勳除了經營咖啡廳，還固定主持全北交通廣播節目《行駛中的Radio》，行程比當年出演《搞笑演唱會》更忙碌，卻也活得更加充實。

