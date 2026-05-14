男生最吸引女生的愛好排行　健身沒入榜　第一出乎意料獲98%支持

由 Date Psychology 發起的一項調查，針對女生們對74種男性興趣愛好進行了有魅力 / 無魅力的投票。



結果出人意料，高達98.2%的女性認為閲讀是男生最迷人的嗜好！也就是說，一個愛讀書的男生，比健身、打遊戲或去夜店的男生，更容易讓女生心動。

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前5名最吸引女生的愛好包括：

1. 閲讀。從閲讀的習慣，判定對方的知識儲備和思想的深度。

2. 學習外語。肯沉下心來學習一門外語，也側面彰顯出其本身的修養與自律。

3. 演奏樂器。懂音樂的人自帶浪漫與才華氛圍，很難讓人不愛吧？

4. 烹飪。誰說女生才要下廚，會下廚的男人反而魅力值拉滿！

5. 木工。木工居然也擠進了前五！懂木工的人感覺動手能力和生活自理能力更強，且親手創造的踏實感最打動人！



調查也發現，創意系男生超吃香！除了前五名，繪畫、寫作、攝影也獲得了女生們的高度好評。這也說明女生們不只喜歡實用型技能，也會被藝術氣質、創造力和細膩感所吸引。換句話說，願意動手創作、用心表達的男人，更容易脱穎而出。女生們普遍覺得，這些愛好代表男生有文化、有才華、又懂生活，更像理想型伴侶。

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那最不吸引女生的興趣呢？調查中指出：

1. 在網上吵架、沉迷色情內容 無法成長、顯得幼稚、不自信。

2. 沉迷加密貨幣、漫畫收藏、Cosplay 活在虛擬世界裏，缺少現實感和責任感的表現。

3. 夜店蹦迪、酗酒 這類習慣很容易和玩世不恭、不穩定、沒未來掛鈎。



不少女生直言：這些興趣看起來就是在逃避現實，沒有任何價值感。

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該榜單引發網友熱烈討論，有網友指出「榜單前列的，都是創造、學習、積極向上的活動；而墊底的，大多是『逃避型娛樂』，自然會被女生覺得不靠譜。」另一位網友則補充：「當然每個人的愛好都不同，但如果一個人更偏向動腦、動手、有創造力，那整體吸引力就會比只顧玩樂的人高。」

在你心裏，男生最有魅力的興趣是什麼呢？

【本文獲「Goody25」授權轉載。】