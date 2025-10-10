THE世界大學2026年排名　一文睇清香港＋熱門升學國家院校名次

英國教育刊物《泰晤士高等教育》於日前公佈了最新世界大學排名2026（Times Higher Education World University Rankings，簡稱THE）。THE圍繞學校教學、研究環境、研究質素、國際展望與產業共5個核心層面展開評估，並細分為18個獨立指標進行量化評分，今年的排名涵蓋了115個國家及地區，合共2,191間院校。《開罐Opener》整理了香港本地以及英國、澳洲等主要留學熱門地點的熱門大學表現與最新名次，幫你一文看清各升學地大學的最新名次。



根據榜單可見，前10名主要是歐美國家的院校，排名依序是第1的牛津大學，第2名是麻省理工學院，普林斯頓大學與劍橋大學並列第3，隨後是哈佛大學與劍橋大學並列排在第5位，第7名是加州理工學院，倫敦帝國學院排在第8位，第9名是加州大學柏克萊分校，第10名是耶魯大學。

香港

今年香港總共有5間大學位列全球首100位內，足見香港頂尖學府的競爭力之強大。其中，香港大學以及香港中文大學表現突出，兩者排名均有所提升，穩佔全球前50名的頂尖位置。另外，香港科技大學排名也有所回升，上升8位至全球第58名。

而香港教育大學首次上榜就打進全球200強，名列第195位。而另一間新入圍的嶺南大學則位列全球301至350位的區間。

中國內地

中國內地高等教育近年在國際排名中展現出強勁的上升勢頭，其頂尖學府的國際影響力不斷擴大。在此次最新的榜單中，清華大學（全球第12名）和北京大學（全球第13名）繼續穩坐亞洲前列。值得關注的是，中國內地今年首次有5間大學躋身全球Top 40，包括復旦大學（第 36 名）、浙江大學（第39名）和上海交通大學（第40名）。

熱門升學地點

除香港本地學校之外，其他香港人熱門升學地院校表現又如何呢？

英國

作為香港人最熱門的留學國家，英國院校表現矚目。排名頭10位中，有連續蟬聯榜首的牛津大學，以及同樣位列前茅的劍橋大學（全球第3名）和倫敦帝國理工學院（全球第8名），其他著名學府如倫敦大學學院排第22位，愛丁堡大學排第29位，倫敦國王學院排第 38位。

美國

美國院校在全球排名中展現出壓倒性的數量優勢，單在Top10中就包攬了7個席位。除了依舊位列前三位的麻省理工學院（第2名）和哈佛大學（第3名）之外，多所著名院校都位居前列，包括排名第5位的史丹福大學、第7位的加州理工學院和第9位的加州大學柏克萊分校，以及排第10位的耶魯大學。

將範圍擴大至Top 50，美國院校的數量優勢依然十分顯著。哥倫比亞大學和加州大學洛杉磯分校並列第18位，體現了美國頂尖學府群的雄厚實力。

澳洲

澳洲憑藉其優質的教學環境和極具吸引力的移民政策，也成為近年香港學生海外升學的熱門選擇。著名的 「八大名校聯盟」在全球排名中表現出色，共有6所院校成功躋身全球前100的行列。以墨爾本大學領銜，排名第37位，緊隨其後的是第53位的悉尼大學。此外，蒙納許大學（第 58 位）和澳洲國立大學（第73位）也都在前百名內佔據重要席位。

法國

得益於近年推行的院校整併策略，法國院校在世界排名中展現出穩定的競爭力。排名前列的學校主要集中在巴黎地區。最具代表性的學府是巴黎文理大學（第48名）成功進入全球Top 50的行列。此外，同樣由多所院校合併而成的巴黎理工學院、巴黎薩克雷大學還有著名的索邦大學等，都在此次排行榜中表現優異。

加拿大

加拿大以其優質教育和相對較高的性價比受到關注。多倫多大學排名全球第21位，是加拿大排名最高的學府。此外，麥吉爾大學排第41位，英屬哥倫比亞大學緊隨其後排第45位。

德國

德國高等教育系統在全球排名中表現卓越，有超過50所院校上榜，多間大學穩居全球前200名。慕尼黑工業大學作為德國理工科的旗艦學府在這次排名中位列第27位，緊隨其後的是排在34位的慕尼黑大學和第49位的海德堡大學。

韓國

雖然韓國院校上榜院校有所減少，但其代表性學府首爾大學位列第58位，韓國科學技術院和延世大學等著名院校都在全球Top 100的位置，同樣表現出色。

日本

日本是亞洲重要的學術研究中心，其最高學府東京大學在排行榜中依然是亞洲的代表力量之一，排名位列全球第26位。而另一所享譽國際的學術名校京都大學，其排名穩定在第 61位。

台灣

領銜台灣院校的依然是國立臺灣大學，其排名位於全球第140位，其他如國立清華大學和中國醫藥大學同樣躋身全球Top 500之列。

紐西蘭

紐西蘭作為大洋洲另一熱門留學選擇，整體教育水平都較為穩定。奧克蘭大學排名位於全球第156位。其他如奧塔哥大學、懷卡托大學也位居全球400強之列。

大學排名只是眾多參考因素之一，在規劃升學之路時，除關注學校名次高低，更應全面考量大學的學科專長、地理位置，以及是否契合個人興趣與未來發展等重要因素。只有最適合自己的選擇，才能決定最終的學習成果與個人成長經驗的吸取多少。