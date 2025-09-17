大阪京瓷巨蛋演唱會禁止在場內跳躍？「這1天團」更曾因此遭拒借

大家知道2015年張惠妹在台北小巨蛋熱唱〈三天三夜〉，因觀眾熱情的跳躍太嗨，讓周圍的居民在家中也飽受震動干擾，進而讓小巨蛋設下禁止觀眾跳躍的「阿妹條款」這段故事嗎？



其實，位於日本的大阪京瓷巨蛋（京セラドーム大阪）也有全面禁止觀眾跳躍的特殊規定。為什麼大阪京瓷巨蛋會禁止跳躍呢？就由編輯部帶你深入原因！

日本也有「阿妹條款」？揭秘大阪京瓷巨蛋特別禁止觀眾跳躍的背後原因

大阪京瓷巨蛋不准跳躍？曾令周遭建築發生3級地震 引發附近居民批量恐慌（01製圖）

當一萬名觀眾一起跳的時候，力量會有多大？

一般人可能無法想像，當上萬人同時隨音樂節奏而一起跳躍時，會產生什麼樣的能量。根據2017年東京都環境局大氣保全課課長竹永裕二來台時分享日本活動經驗時表示，如果是一萬人同時跳動，其產生的力量大約有500噸。

而在大阪的京瓷巨蛋舉辦活動時，可以容納的觀眾，可不只是一萬人，而是多達五萬五千人！在過去曾觀測到在京瓷巨蛋舉辦演唱會時，周圍的建築的搖動曾高達震度3等級。

日本的震度3是當地震來時，室內的人會明顯有感，燈具、家具會搖晃，疊好的餐具會因震動而發出聲音，睡著的人大部分會驚醒的程度。而京瓷巨蛋旁邊就有多根綜合醫院，如果被震動影響到，可能變成人命關天的問題呢！

為何當觀眾在京瓷巨蛋跳躍時，周圍的震動會特別劇烈呢？

主要原因在於大阪京瓷巨蛋所處的「地理條件」與「建築設計」的關係。

大阪京瓷巨蛋所在區域，在過去其實是沙洲，地盤強度較弱。再加上起初設計未考慮到場地會有大量觀眾集體跳動的狀況，因此基礎工程未將基樁深入至更穩固的地層，導致集體跳動所產生的震動不只容易傳出場外，也會有安全性的問題。雖然大阪京瓷巨蛋為了因應跳躍帶來的震動問題，曾經引進阻尼器以降低能量，但實際效果並不顯著。因此從2023年左右，京瓷巨蛋就全面禁止觀眾跳動。

實際上，大阪京瓷巨蛋就發生過數起演唱會導致地面震動的情況，引發附近居民的驚慌與抗議。X上一位住在巨蛋附近的網友分享，其震動程度到可以聽到百葉窗簾敲打窗戶的聲音、看到衣架明顯晃動，偶爾也會長時間感到輕度暈眩。而這樣的狀況持續兩三小時，想必相當痛苦。

當有大型演唱會之前，大阪京瓷巨蛋也會先發傳單給附近居民，為可能製造麻煩致歉並說明活動預計舉辦的時程以及解釋因應震動所做的措施。

因此，大阪京瓷巨蛋不得不規定演唱會或是觀賽時禁止大規模的跳躍行為或是表演者煽動觀眾參與跳動。在場外周邊不只設立許多「禁止跳動」的看板，同時也會發給入場觀眾提醒傳單。標語上寫的「ジャンピング禁止」就是禁止 Jumping 也就是跳動的意思 。

也有許多人戲稱「看到禁止跳動的標語，就有真的有來到京瓷巨蛋的感覺了！」，甚至有許多人會留下那張小傳單當成去參加京瓷巨蛋演唱會的紀念品呢！

在演唱會前後，比較常有不知道有這項規定第一次前去的人，常常會因此感到訝異而在網路上引發激烈討論。但其實不單只有演唱會，觀看球賽時也同樣不能在場內跳動。根據大阪京瓷巨蛋官網的觀戰守則，球場的座位區除了「禁止手吹口哨」，也明確發表「禁止跳躍應援」的規定。習慣在這裡看棒球的粉絲已經習以為常了，反而不太會引起話題。

藝人配合宣導、粉絲共同守序，也許是最有效的做法！

談到大阪京瓷巨蛋禁止跳躍，就不得不提及日本搖滾天團 GLAY。

據説 GLAY 在 2001 年在大阪京瓷巨蛋開唱時，當時還沒有禁止跳躍條款，但是因現場粉絲集體太嗨，隨著節拍跳動時，讓附近建築的震度達到3～4級，引發熱議，甚至登上媒體版面。而在這之後 GLAY 計劃舉辦五大蛋巡演，卻因為和大阪京瓷巨蛋協商未取得共識，而改辦到大阪其他場地。

2003年正式訂立禁止跳動的條款後，京瓷巨蛋在租借場地時，都會請主辦、藝人配合宣導禁止跳躍。即使如此，如果藝人鼓勵觀眾跳躍、或者觀眾違規跳動的行為太過份，可能會導致藝人被「出禁」，也就京瓷巨蛋不願意租借給藝人開演唱會。

因此，比較願意合作的藝人在開京瓷巨蛋演唱會前或者演唱會上，都會向歌迷們宣導不要跳躍，粉絲們也會在社群上叮嚀、提醒不知道這個規定的人。

2025年6月8日，GLAY 在睽違24年後終於「被解禁」，重返大阪京瓷巨蛋舉辦30週年演唱會，令 GLAY 的粉絲們感動又興奮。而這次 GLAY 的演唱會結束後，附近居民也都盛讚「完全沒有感受到搖動」「真是優秀的藝人與優秀的觀眾」，可說是近日日本音樂圈的佳話之一。

許多藝人的粉絲在京瓷巨蛋演唱會前都會彼此呼籲，

「用彎膝直立的屈伸運動代替跳躍吧！」



2024年King Gnu 開京瓷巨蛋時，也有個可愛的小插曲。當時常田大希其實不知道有禁止跳躍的規定，直到事後才發現，還很好奇為什麼觀眾不大跳特跳呢！

「有件事差點忘了說，我是後來才聽說大阪京瓷巨蛋其實是是禁止跳躍的。當時我完全不知道這件事，不但一直煽動觀眾跳，還想說『大家怎麼都只是小幅度地蹦蹦跳跳呀？』。結果原來是大家知道會場禁止跳動，所以是用『看起來像跳但其實沒離地』的方式遵守規矩，多虧如此，King Gnu 沒被列入禁止使用京瓷巨蛋的「出禁」名單，逃過一劫。幹得好。」自律又有公德心的粉絲們，這次可是救了 King Gnu 呢！

就算不能跳，只要熱情足夠，依然可以嗨爆全場！

大阪京瓷巨蛋禁止跳躍的規定，雖然可能讓部分觀眾感到不盡興，但這項措施也是出於對場館的安全，以及對周邊居民生活品質的重視。

即使不能跳躍，但觀眾仍可以用揮舞手燈或毛巾、拍手大喊應援等方式來參與大阪京瓷巨蛋的各種活動。之前不知道的話沒關係，現在快記起來並提醒不知道的人，日後前往京瓷巨蛋看演唱會或棒球比賽觀賽時，小心不要犯規了！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】