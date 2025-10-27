女高中生拍內衣廣告被退學爆紅　出寫真尺度超大：想做回普通人

據日媒《Daily新潮》報道，活躍於雜誌寫真界的日本女大學生Chimaki（ちーまき），近期推出了她的首本個人寫真集。曾經因拍攝內衣宣傳廣告而被學校退學的她，今年4月已順利入讀大學。在採訪中，她也分享自己希望可以做一個普通人、安穩生活的心聲。



2023年，Chimaki受邀為一個內衣品牌拍攝廣告，在廣告發行之後，她卻被學校以「禁止兼職」和「有傷風化」為由處分退學，Chimaki又轉到另一家通信制學校繼續學業。之後受到一間雜誌的邀請正式入行，而今她已經出道兩年，成為寫真界炙手可熱的藝人。

堅持讀大學的理由

在訪問中，Chimaki表示之前考上了東京的一所大學，但遭到家裡人的反對，放棄了繼續讀書的機會，但她最終選擇再次應考並被現在就讀的大學錄取了，雖然之前拒絕過這所學校的入學邀請。她也在採訪中表明自己堅持要讀大學的原因「我還是想要一個大學畢業生的頭銜，因為我不喜歡被嘲笑輟學。我也是高中畢業的，但那些新聞標題仍然說我是高中輟學生。無論我在社交媒體上怎麼說都好，別人依然說我是輟學生」。

寫真走紅之後：想做回普通人

Chimaki經常活躍在社交媒體上，所以在別人看來，她是個活潑堅強的女孩，但實際上她解釋自己其實很害羞，如果不是社媒上的騷動，則永遠不會走上寫真這條路。

受這段經歷影響，即使現在活躍在寫真界，但仍然心情復雜，她直言不太喜歡被稱作寫真模特或網紅，雖然自己喜歡寫真，但在內心深處一直覺得自己是個普通人，也希望被稱為一個普通人。

受外界言論困擾 只想安穩生活

Chimaki目前獨自住在東京，選擇東京的理由是自己喜歡熱鬧的地方，但是她覺得還是很難交到朋友。雖然在學校裡有人跟她打招呼，偷偷跟她表示支持，但也有小聲議論她的人。她表示自己真的很討厭這樣，「對方要議論我請細聲到我聽不到，又或者直接過來打招呼都可以。」而當被提到她在東京獨自生活有什麼煩惱時，她回答說「電車太擁擠和交不到朋友。另外就是會想家」。

關於社交媒體，雖然仍有人在議論，但她極力避免再引發爭議，加上現在有經紀公司，為了避免給工作人員添麻煩，現在發佈照片和文字時，都必須仔細思考後再發佈。最後她表示，大學畢業後也會考慮回到家鄉，過平靜的生活。