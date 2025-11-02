韓網瘋傳女人偏愛「熊型男」身材像熊+1特徵！網民：對熊太不尊重
韓國網絡近期瘋傳一張「熊型男」照片，聲稱這是韓國女性最新偏愛的男性類型，引發網友激烈討論。
所謂「熊型」指的是擁有穩重氣質的葡萄酒型男魅力，體型像熊一樣結實、看起來可靠又強壯。然而這張照片一曝光，立刻在韓網掀起軒然大波，網友們的反應完全出乎意料。
消息指出，這張在韓國論壇theqoo流傳的「熊型男」圖片，原本想要展現女性心目中理想的男性體型，卻意外引爆網友怒火。照片中的男性擁有明顯的啤酒肚和鬆軟身材，與傳統認知中結實強壯的「熊」形象相去甚遠。韓網女性用戶看到後紛紛表達不滿，直言：
「這不是熊，是豬」
「對熊太不尊重了」
甚至有人開玩笑說「豬的體脂率也是15%」。更有網友犀利點出關鍵：「我們喜歡的是有塊頭的身材，而不是鬆軟的啤酒肚」，強調女性真正偏好的是肌肉線條分明的體型，而非單純的肥胖身材。
網友們的留言更是精彩絕倫，從「熊聽了都想揍人」到「快給葡萄酒道歉」，各種創意吐槽層出不窮。有人質疑「是男生們在互相自我洗腦嗎？」，也有網友直接表態：
女人都有眼睛的好嗎。
討論中還出現了「鰺魚男」這個新詞彙，專指瘦小的男性，形成與「熊型男」的對比。部分網友甚至開始科普真正的理想體型標準，強調肌肉與體脂比例的重要性，讓這場關於男性魅力標準的討論越演越烈。
