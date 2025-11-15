Stray Kids成員HAN與粉絲合照引不滿　付費解鎖親密互動像牛郎？

韓國粉絲見面會一般都會保持適當距離，最大的互動尺度可能是牽手。然而，最近人氣男團Stray Kids成員HAN就因為拍立得（即影即有）的活動，跟粉絲進行超親密互動而引發不滿！



近來韓娛圈盛行一種特殊的拍立得活動，只要粉絲使用大量的「鈔能力」，就能跟偶像近距離互動並合照，甚至還能跟偶像擺出超親密的姿勢。此前也有爆料指出，與NCT成員進行相關的活動，要價高達逾台幣50萬（約合12.5萬港元）！

男團Stray Kids成員HAN（ig@_doolsetnet）

粉絲砸大錢給偶像後便能親密合照 許多網民覺得不妥像「美化版牛郎」：

而最近，就有網民分享一張粉絲跟Stray Kids成員HAN的親密合照，照片中可以看到HAN的手放在粉絲肩上，粉絲則拉着HAN的領帶，營造出十分曖昧的畫面。有網民看了覺得好羨慕、稱像情侶互動，但也有網民覺得不妥：

「太超過了，偶像變『陪拍』」

「所以你付錢給他們，他們就做這些事嗎？這種拍立得不就跟美化版的牛郎店一樣了？」



除此之外，也有網民懷疑，偶像沒有拒絕的權利，只能配合粉絲提出的親密姿勢，因此批評這類活動，只會加深粉絲與偶像之間的不健康「妄想」，認為是在鼓勵病態追星！還有其他網民要求偶像經紀公司負起責任、劃好界限，不該再鼓吹這種「超尺度」的互動了。

Stray Kids這段時間可謂風波不斷，另一名成員鉉辰此前跟一名選角經紀人拍照時，也因摟住對方的肩膀，讓粉絲看了炸鍋！有粉絲激動表示：

我們花大把大把的錢追星都無法靠近偶像，公司工作人員和他們的朋友憑什麼可以免費地跟他們這麼親密？

然而，也有粉絲理智地說，認為這類粉絲的佔有慾太誇張了，應該尊重偶像的私生活才是。

