政府工｜特首政策組請助理研究員$35,080起 任何學位+零經驗都得

臨近年尾，政府又有筍工喇！特首政策組招聘助理研究員，沒有工作經驗要求，只要是本地大學畢業，有甲等或乙等榮譽學士或以上學位，又對公共事務有興趣，都可以申請。雖然該職位並非公務員合約，但薪金頗優厚，起薪點已有35K ，視乎經驗薪金也可以高達47K！即睇詳情的入職要求、截止日期等資料，睇下自己是否合資格申請！



特首政策組-助理研究員

月薪：$35,080起

截止日期：04/12/2025 18:00:00

入職條件:

(a) 持有本港大學甲等或乙等榮譽學士或以上學位，或具同等學歷；

(b) 具有良好中英文書寫及會話能力，在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科和中國語文科考獲第 2 等級或以上的成績，或具同等學歷；

(c) 具有良好人際交往技巧及演講能力；

(d) 對社會經濟研究有強烈興趣及／或相關經驗；

(e) 對公共事務及政策有強烈興趣；以及

(f) 熟悉電腦軟件運用及普通話水平良好者佔優。

[備註：申請人可能會被邀請參加筆試。]

職責:

(a) 協助進行公共政策研究及分析，包括文獻綜述、收集數據以及協調相關活動(包括與研究組織聯絡)；

(b) 協助撰寫報告；

(c) 為研究提供技術以及後勤支援；以及

(d) 為不同委員會和專責工作小組提供秘書處支援服務。

薪酬:月薪為港幣35,080至47,010元，視乎經驗而定

聘用條款:獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，合約期約12個月。受聘人或需超時及不定時輪班工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請手續:

申請人必須於截止申請日期或之前遞交網上申請表格[網上通用表格第340號]、申請書及完整的個人履歷。

(1) 網上申請表格

申請人必須透過以下網址╱系統遞交G.F.340網上申請書：https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/330.html，然後選擇「G.F.340網上申請系統」項目；或https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html，然後選擇「政府職位空缺」項目。為確保能在限期前遞交網上申請，申請人應盡早完成網上申請手續，以免臨近截止日期時，網上系統因需要處理大量申請而不勝負荷。

(2) 申請書

申請人必須以電郵遞交一份以中文(不少於1000字)或英文(不少於700字)撰寫的申請書列出申請職位的原因，並且重點闡述自己具備與申請職位相關的才能及經驗。申請人須將申請書電郵至personnel@cepu.gov.hk，並在電郵標題列明申請的職位名稱及網上申請編號。

(3) 完整的個人履歷

申請人亦必須以電郵遞交以中文或英文撰寫的完整個人履歷。申請人須將其個人履歷電郵至personnel@cepu.gov.hk，並在電郵標題列明申請的職位名稱及網上申請編號。