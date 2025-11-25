MissAV公佈2025年12月人氣女優TOP20 河北彩伽不敵老將屈居第四
MISSAV女優12月的排名榜出爐！今次入圍都有不少名字較為少上榜，當中包括第一次入20強的未歩なな，皆月光、清原みゆう等也重新登打入榜。不過有人歡喜有人愁，上月首打入五強的逢澤美優（逢澤みゆ）未能再突圍，今個月比上個月下跌兩級排第七，而經常打入三甲的彌生美月更下跌至第十三位跌出10大，令老司機大跌眼鏡。
排第七名，年僅22歲的日本AV女優逢澤美優擁甜美臉蛋及F級身材，她在12歲時以偶像團體「Flap Girls School」出道，5年後便宣告從團體畢業，不過她並未就此淡出演藝圈，反而轉戰AV界，被評為「外型潛力極高」，只是很快便「東窗事發」，被父親要求立刻退出，據報道父女關係降至冰點。
2025年12月最受歡迎女優TOP 11-20
第 20 名： 森澤佳奈 (飯岡佳奈子)
第 19 名： 清原みゆう
第 18 名： 未歩なな
第 17 名： 皆月光
第 16 名： 奧田咲
第 15 名： 乙愛麗絲
第 14 名： 夢乃愛佳
第 13 名： 彌生美月
第 12 名： 沙月惠奈
第 11 名： 石原希望
2025年12月最受歡迎女優TOP 6-10
第 10 名： 新井リマ
第 9 名： 森日向子
第 8 名： 瀨戸環奈
第 7 名： 逢澤みゆ
第 6 名： 柏木こなつ
2025年12月最受歡迎女優TOP 1-5
第 5 名： 木下日葵
第 4 名： 河北彩花
第 3 名： 波多野結衣
第 2 名： 美園和花
第 1 名： 松本一香