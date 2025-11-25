MissAV公佈2025年12月人氣女優TOP20　河北彩伽不敵老將屈居第四

MISSAV女優12月的排名榜出爐！今次入圍都有不少名字較為少上榜，當中包括第一次入20強的未歩なな，皆月光、清原みゆう等也重新登打入榜。不過有人歡喜有人愁，上月首打入五強的逢澤美優（逢澤みゆ）未能再突圍，今個月比上個月下跌兩級排第七，而經常打入三甲的彌生美月更下跌至第十三位跌出10大，令老司機大跌眼鏡。



逢澤美優擁甜美臉蛋及F級身材（IG@miyumiyu_ai)

排第七名，年僅22歲的日本AV女優逢澤美優擁甜美臉蛋及F級身材，她在12歲時以偶像團體「Flap Girls School」出道，5年後便宣告從團體畢業，不過她並未就此淡出演藝圈，反而轉戰AV界，被評為「外型潛力極高」，只是很快便「東窗事發」，被父親要求立刻退出，據報道父女關係降至冰點。

早前跟日本排隊國手高橋藍傳緋聞的河北彩伽也人氣急升 (IG@saika_kawakita__official)

手指越長≠性能力越強！日本研究揭：這1手指「短」勃起能力更強

瀨戶環奈被封最強新人 J級身材千年一遇！被看好可統治AV界10年

2025年12月最受歡迎女優TOP 11-20

+ 5

第 20 名： 森澤佳奈 (飯岡佳奈子)

第 19 名： 清原みゆう

第 18 名： 未歩なな

第 17 名： 皆月光

第 16 名： 奧田咲

第 15 名： 乙愛麗絲

第 14 名： 夢乃愛佳

第 13 名： 彌生美月

第 12 名： 沙月惠奈

第 11 名： 石原希望

2026馬年運程｜12生肖運勢全面睇+犯太歲5大生肖+開運大法

2025年12月最受歡迎女優TOP 6-10

日網紅砸137萬整容大改造 公開驚人前後對比照！網民:佢真係需要

第 10 名： 新井リマ

第 9 名： 森日向子

第 8 名： 瀨戸環奈

第 7 名： 逢澤みゆ

第 6 名： 柏木こなつ

蒼井空親爆「黑歷史」AV引退後失控放縱做一事: 我人生最大失敗

2025年12月最受歡迎女優TOP 1-5

第 5 名： 木下日葵

第 4 名： 河北彩花

第 3 名： 波多野結衣

第 2 名： 美園和花

第 1 名： 松本一香