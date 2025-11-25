MissAV公佈2025年12月人氣女優TOP20　河北彩伽不敵老將屈居第四

撰文：爆檸哥
出版：更新：

MISSAV女優12月的排名榜出爐！今次入圍都有不少名字較為少上榜，當中包括第一次入20強的未歩なな，皆月光、清原みゆう等也重新登打入榜。不過有人歡喜有人愁，上月首打入五強的逢澤美優（逢澤みゆ）未能再突圍，今個月比上個月下跌兩級排第七，而經常打入三甲的彌生美月更下跌至第十三位跌出10大，令老司機大跌眼鏡。

逢澤美優擁甜美臉蛋及F級身材（IG@miyumiyu_ai)

排第七名，年僅22歲的日本AV女優逢澤美優擁甜美臉蛋及F級身材，她在12歲時以偶像團體「Flap Girls School」出道，5年後便宣告從團體畢業，不過她並未就此淡出演藝圈，反而轉戰AV界，被評為「外型潛力極高」，只是很快便「東窗事發」，被父親要求立刻退出，據報道父女關係降至冰點。

早前跟日本排隊國手高橋藍傳緋聞的河北彩伽也人氣急升 (IG@saika_kawakita__official)

手指越長≠性能力越強！日本研究揭：這1手指「短」勃起能力更強

瀨戶環奈被封最強新人　J級身材千年一遇！被看好可統治AV界10年

2025年12月最受歡迎女優TOP 11-20

+5

第 20 名： 森澤佳奈 (飯岡佳奈子)

第 19 名： 清原みゆう

第 18 名： 未歩なな

第 17 名： 皆月光

第 16 名： 奧田咲

第 15 名： 乙愛麗絲

第 14 名： 夢乃愛佳

第 13 名： 彌生美月

第 12 名： 沙月惠奈

第 11 名： 石原希望

2026馬年運程｜12生肖運勢全面睇+犯太歲5大生肖+開運大法

2025年12月最受歡迎女優TOP 6-10

日網紅砸137萬整容大改造　公開驚人前後對比照！網民:佢真係需要

第 10 名： 新井リマ

第 9 名： 森日向子

第 8 名： 瀨戸環奈

第 7 名： 逢澤みゆ

第 6 名： 柏木こなつ

蒼井空親爆「黑歷史」AV引退後失控放縱做一事: 我人生最大失敗

2025年12月最受歡迎女優TOP 1-5

第 5 名： 木下日葵

第 4 名： 河北彩花

第 3 名： 波多野結衣

第 2 名： 美園和花

第 1 名： 松本一香

合作女優達1萬人次！最強AV男優受訪　自揭入行36年經歷+驚人收入AV男優結城結弦專訪爆辛酸史　日做12小時月入咁多：想賺錢別入行120CM卻擁巨乳！25歲女優將缺點轉成吸錢商機　每月穩賺10萬美元日本新宿4企街女賣淫+勒索遊客被捕　專劏2類人！兩年狂賺呢個數牛郎末日！日本改風俗法推6大新法　違者可判5年監！禁誇大宣傳語日本寫真女神宣布下海拍AV！片商封「鑽石級新人」震撼暗黑界日媒曝光AV女優「肉金」價目表　人氣女優星級待遇！收費逾呢個數日本獵奇「乳頭酒吧」$300起美女陪酒合法摸胸　須嚴守3大規則24歲AV女優呻人工奀電視機都買唔起！揭做偶像3大苦況：活不下去MISSAV「懲罰」女優石川澪反因禍得福？新作打入每月人氣影片10強MISSAV復活點名「報復」石川澪　出PO後悔大呻：我是受害最慘的人三上悠亞大爆AV界7大秘聞　女優埋位前必食甜梅、最愛拍一類題材日本情侶親上陣拍無碼AV　兩年大賺1億但下場超慘！網民嘆:好可惜26歲消防員被爆「秘撈」拍AV遭停職　片酬曝光！網民：不是普通AV日本「最靚教車師傅」爆紅　單親媽媽故事超勵志　網民：我要學車29歲童顏女星名字惹遐想　147CM高超嬌小、性感寫真一位置有粒癦日男放棄做藥劑師竟去當牛郎　僅1個月成頭牌　背後原因極暖心
AV女優
三上悠亞
美女
波多野結衣
今日日本
你可能感興趣