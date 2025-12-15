權志龍首爾開SHOW　粉絲普通話大叫「我愛你」GD一句回應惹熱議

G-DRAGON權志龍近日展開世界巡演《Übermensch》，日前（12和13日）回到首爾舉辦加場演唱會，期間場內有粉絲用普通話大叫「我愛你」，但GD當場的回應短片被網民在Threads和小紅書瘋傳，惹來熱議。



threads截圖

從片段中所見，當時演唱會應進入了與現場觀眾聊天的環節，台下突然傳來有粉絲用普通話告白大叫「我愛你」， 當場GD呆了一下，隨即面露笑容表示「我聽不懂你在說什麼。」接著半開玩笑補一句：「『我愛你』是什麼？這裡是韓國。」說「這裡是韓國」這句話時，更手指一指觀眾席，全場瞬間尖叫聲不斷，而相關片段也在在Threads和小紅書瘋傳。

threads截圖

不少韓國粉絲看完後表示GD做得沒錯，更大讚他有型，認為無論任何地方來的粉絲，去到韓國主場都應該講韓語，但也有粉絲認為，大家不用過於解讀GD的想法，他是一個有「大局觀」的人，而且他最後也有用韓語回應說我也愛你。

除了場內惹來熱議，場外也引來熱話。今次演唱會是實名制希望能杜絕黃牛，不過也有不少從其他地區來的粉絲因未能在公售購票成功，仍有幫襯黃牛。惟今次場館工作人員嚴厲執法，有粉絲被發現買黃牛飛後，其手環立即被剪掉。有粉絲更在小紅書發短片哭訴，自己為了在十八歲時可以入場睇GD，邊打工邊上學賺錢，惟排隊打算看綵排時工作人員卻表示其門票有問題而不准入場，欲哭無淚。